С рейса Екатеринбург - Новосибирск сняли пьяного мужчину

44-летний житель Магадана не смог улететь из Екатеринбурга в Новосибирск из-за своего агрессивного поведения на борту.

Как сообщили сегодня в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, днем 31 октября лайнер готовился к вылету, когда в органы поступила информация о дебошире.

На борт прибыли транспортные полицейские и забрали нарушителя, по внешним признакам, пьяного. Как рассказали бортпроводники и другие пассажиры, мужчина громко кричал матом, замечания окружающих игнорировал.

Его доставили в дежурную часть, составили протокол по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Нарушитель полностью признал свою вину.