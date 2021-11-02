В Югре еще на год продлили "пандемийную" выплату из семейного капитала

Речь идет о единовременной выплате в 35 тысяч рублей, которую могут получить семьи, обладающие правом на региональный материнский капитал.

Меру ввели в период еще первой волны пандемии, чтобы поддержать многодетные семьи в сложный период. Деньги, в отличие от классического материнского капитала, можно потратить на любые цели, на то, что посчитают нужным и актуальным в самой семье.

Об этом решении глава Югры Наталья Комарова сообщила на очередном заседании регионального оперштаба.

- Эпидобстановка в регионе остается неблагоприятной, поэтому, чтобы поддержать семьи с детьми, срок предоставления единовременной выплаты за счет средств югорского семейного капитала поручаю продлить до 31 декабря 2022 года. То есть еще на год, по сравнению со сроком, на который была введена эта мера поддержки, - констатировала губернатор округа.

Отметим, что право на югорский маткапитал имеют семьи региона, родившие или усыновившие третьего ребенка или последующих детей. Его размер -150 000 рублей.

Кстати

Югра один из тех регионов, где введены самые строгие ограничения в период пандемии. В том числе и вынужденные запреты для бизнеса. В этой связи власти ввели целый ряд мер поддержки, чтобы помочь предпринимателям в сложное время. Так, для развития социальных предприятий Югры департамент экономического развития округа предоставляет гранты от 100 до 500 тысяч на финансовое обеспечение затрат на аренду, ремонт нежилых помещений, оплату коммунальных услуг. Фонд поддержки предпринимательства Югры "Мой бизнес" компенсирует банковскую процентную ставку на займы, взятые в Югорской региональной микрокредитной компании. Кроме того, действуют меры поддержки, предоставляемые городскими и районными властями. Так, есть возможность получить компенсацию части затрат, связанных с арендой и субарендой нежилых помещений, приобретение оборудования, лицензионных программ, оплаты коммунальных услуг. Действуют дополнительные льготы в виде моратория на начисление неустоек, штрафов, по взятым договорам микрозаймов, а также возможность проведения реструктуризации.

Для снижения налоговой нагрузки бизнеса продлено действие процентной ставки для впервые зарегистрированных налогоплательщиков и пониженных ставок по упрощенной системе налогообложения. Предпринимателям, применяющим патентную систему налогообложения, патенты

рассчитываются без учета коэффициента-дефлятора. А для категории социальных предпринимателей, которые работают по упрощенной системе налогообложения, ставка осталась 1% по схеме "доходы минус расходы".