В Курганской области бизнес уменьшил суммы микрозаймов

В первом полугодии 2021-го предприниматели Курганской области заключили с микрофинансовыми организациями (МФО) региона 21 договор на 56 миллионов рублей. По сравнению с прошлым годом количество займов не изменилось, а сумма снизилась на 15 процентов.

По данным отделения Курган Уральского ГУ Банка России, средний заем бизнеса в МФО в Зауралье составляет 2,6 миллиона рублей. В целом же портфель займов на 1 июля достиг 211 миллионов, увеличившись за год больше чем вдвое, из них треть взяли ИП, остальное - юрлица. Чаще всего предприниматели оформляли займы в государственных МФО: за счет господдержки ставки там низкие - от 0,1 процента.

- В некоторых случаях предпринимателям легче взять заем в МФО, чем кредит в банке, - объясняет управляющий отделением Курган Уральского ГУ Банка России Евгений Немчинов. - Например, когда речь идет о стартапе или нужна небольшая сумма на короткий срок. Если предприниматель живет в удаленном населенном пункте, у него есть возможность получить онлайн-заем. Главное - убедиться, что вы имеете дело с законным кредитором, который есть в государственном реестре Банка России.

Большинство займов МФО в сегменте МСП выдается на развитие предприятий. Также бизнес берет деньги на покрытие непредвиденных расходов и поддержание операционной деятельности компаний, например, выплату заработной платы или погашение срочных обязательств перед поставщиками.