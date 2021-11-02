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Рубрика: Общество

Видео: Ямальские нефтяники нашли на промысле розового фламинго

Текст: Ирина Никитина

На днях в интернете появился короткий ролик, героем которого стал розовый фламинго. Экзотическая птица разгуливает по рабочему холлу здания, причем отнюдь не в теплой стране, как можно подумать сначала, а на Спорышевском месторождении, что на холодном Ямале.

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
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Оказывается, замерзшего и грязного залетного гостя во время обхода территории нашли нефтяники.

Тюменский натуралист Павел Ситников порекомендовал северянам поместить красавца, который сбился с пути и будет вынужден остаться на Севере до весны, в крытый зоопарк - для этой роли вполне сгодится станция юннатов в Новом Уренгое.

- Уже который день кто-то держит птицу у себя и передавать ее явно не спешит, - рассказал эксперт.

- Павел Сергеевич, но это же чревато… Без знаний заниматься таким "экземпляром" явно не стоит!

- Это да…

Насчет того, почему фламинго дезориентировался, Ситников говорит следующее: "Если кратко: произошел сбой в миграционной программе мозга птицы. Я таких называю "туристами"… Сбой не обусловлен ни потеплением, ни экологией - обычный "бзик".

Ученый подчеркивает, что подобные "шалости" проворачивают только самые заметные виды. Как-то в Тюменскую область залетала дальневосточная утка-мандаринка. А вообще фламинго уже наносили визиты Западной Сибири - 20 лет назад их видели на озере Нумто - это на границе Югры и Ямала, а на юге Тюменской области - на озере Черном в Армизонском районе.

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