Рейс Будапешт - Москва приземлился в Киеве

Рейс венгерского лоукостера Wizz Air, следовавший по маршруту Будапешт - Москва, приземлился в Киеве, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на справочную авиаперевозчика.

Рейс W6 2489 вылетел из Будапешта 2 ноября в 8:15 утра и по расписанию должен был в 10:25 прибыть в московский аэропорт Внуково. Однако в силу каких-то причин самолет A-321neo приземлился в киевском аэропорту Борисполь.

Почему рейс не долетел до Москвы и что происходит с пассажирами, агентству в справочной авиаперевозчика не сообщили, сославшись на конфиденциальность информации.

На онлайн-табло аэропорта Внуково рейс значится как отмененный.