Россия представит в Шардже издания на арабском языке

С чего бы вдруг такое множество маститых издателей, писателей и книжников сегодня потянулось в Шарджу - третий по размеру эмират ОАЭ? Как для чего - на ярмарку! Она здесь яркая и пестрая, как все восточное. Но едут не на рынок - это ярмарка особая. Международная книжная. Крупнейшая в арабском мире Sharjah International Book Fair (SIBF). Значение ее за сорок лет существования давно перешагнуло местное, региональное.

Уже не первый год на ярмарку в Шарджу прилетают делегации из Москвы. Среди тех, кто прибыл в этот раз, - и президент Российского книжного союза Сергей Степашин, и директор департамента печати минцифры Владимир Григорьев, и писатель Шамиль Идиатуллин, и поэт, издатель Максим Амелин, и председатель чеченского Союза писателей Канта Ибрагимов, и переводчик-полиглот Михаил Липкин, и художница Кася Денисевич.

Им предстоит представить здесь программу поддержки национальных литератур России. А более конкретно - рассказать, к примеру, о выпущенной эмиратской государственной переводческой программой Kalima на арабском языке книге "Антологиия короткой прозы писателей Северного Кавказа и Поволжья". Ну, а Кася Денисевич, лауреат Болонской ярмарки, расскажет здесь о предстоящей в 2022 году новой - уже Московской - ярмарке детской литературы. Размах священнодействий, встреч и презентаций книг здесь в самом деле поражает. На 11 дней, с 3 по 13 ноября, под крышей огромного выставочного комплекса соберутся две тысячи участников из 81 страны. По уверениям организаторов, сюда привезли на продажу 1,7 млн книг. Около тысячи самых разных встреч, в том числе со свежеиспеченным нобелевским лауреатом, танзанийским писателем Абдулразаком Гурной.

На ярмарке обычно приходит около двух с половиной миллионов посетителей. Книги не только на арабском - и каждый год здесь разлетается как пирожки по 20 миллионов экземпляров. И все же Шарджа стала местом, где не просто продают и покупают. Здесь окунаются в арабскую культуру, у которой можно поучиться многому. Как оставаться самобытным и наводить со всем миром мосты.

Между прочим, дочь эмира Шарджи, Бодур аль-Касими, когда-то создала свое крупное издательство Kalimat Group. Поначалу детское - чтобы выпускать современные книги для собственных детей. Но постепенно охватившее читателей всех возрастов. В этом году она возглавила Международную ассоциацию книгоиздателей и в этом качестве приезжала в Москву на проходивший в сентябре конгресс Совета по детской книге (IBBY). Можно сказать, теперь российские издатели приехали к царевне Бодур с ответным визитом.

Прямая речь

Владимир Григорьев, директор департамента печати минцифры:

- Постараемся удовлетворить тягу эмирата Шарджи к открытости всему миру и запустить совместно крупный проект - перевод и издание серии русской классической и современной литературы на арабский. Этот амбициозный проект на несколько лет, он позволит впервые в истории подготовить аутентичные переводы классических произведений нашей литературы с русского на арабский.