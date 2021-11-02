Россияне при взрывах в Кабуле не пострадали

Граждане России не пострадали при взрывах в Кабуле, произошедших 2 ноября, сообщило посольство РФ в Афганистане.

"Взрыв произошел в районе Вазир Акбар Хан в центре города возле военного госпиталя. По некоторым данным, это был смертник. Сейчас там стрельба, есть данные о втором взрыве. Российские граждане не пострадали", - цитирует ТАСС слова представителя российской дипмиссии.

Как ранее сообщало новостное агентство Khaama Press, рядом с военным госпиталем им. Сардара Мохаммада Дауд-Хана на 400 коек в Кабуле произошло два взрыва, минимум один из них был совершен террористом-смертником.

Также сообщается, что группа террористов-смертников проникла на территорию госпиталя и вступила в перестрелку с охраной из числа бойцов движения "Талибан" (запрещено в РФ).