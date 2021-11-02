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Текст:   Марина Трубилина 
00:30 02.11.2021

Россияне тратят нерабочие дни на ремонт

Спрос на отделочные материалы и инструменты вырос в преддверии нерабочих "антиковидных" дней.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На прошлой неделе спрос на ручной, электроинструмент, строительные и отделочные материалы по России в целом вырос на 11% по сравнению с предыдущей неделей, сообщает пресс-служба гипермаркета ВсеИнструменты.ру. Интерес к электроинструментам увеличился на 13%, к ручным инструментам на 7%. Спрос на строительные и отделочные материалы вырос на 10%.

Фото: iStock
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В Москве, в частности, рост спроса в этих категориях составил 9%, в Санкт-Петербурге - на 8%. В первый день длинных выходных - 28 октября - спрос на эти категории товаров в Москве подскочил на 31% по сравнению с предыдущим днем.

После новости о "нерабочих" днях во многих городах спрос на стройматериалы в целом по России вырос на 20%, сообщает пресс-служба "Авито". Судя по данным "Авито", россияне решили заняться ремонтом не только квартир, но и дач. Так, наиболее заметно взлетел спрос на металлопрокат (трубы, металлический сайдинг, металлические листы). По сравнению с предыдущей неделей такие изделия стали приобретать на 29% чаще. Средняя цены на эти товары - 480 рублей.

Также был зафиксирован высокий спрос на материалы для крепежа - их популярность выросла на 26%, средняя стоимость по России - 100 рублей.

Листовые материалы (фанера, ДСП и т.п.) и материалы для строительства стен стали востребованнее на 22% по сравнению с серединой октября, их средняя цена составила 670 рублей и 300 рублей соответственно. Не менее популярными оказались пиломатериалы - ими стали интересоваться на 21% чаще по сравнению с прошлой неделей, покупка обойдется россиянам в среднем в 1 800 рублей.

При этом на цены рост спроса не повлиял, отмечают в "Авито", скачков цен перед нерабочими днями не наблюдалось.

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