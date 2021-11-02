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02.11.2021 17:28
Рубрика: Общество

Российские миротворцы сопроводили 50 паломников в монастырь Амарас

Текст: Юрий Гаврилов

Несколько десятков армянских паломников из Степанакерта в сопровождении российских миротворцев посетили древний христианский монастырь Амарас.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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"На службу в монастырь Амарас прибыло более 50 паломников. Их безопасность обеспечивают российские миротворцы. Святыня находится вблизи линии разграничения сторон, поэтому в целях обеспечения безопасности необходимо присутствии военнослужащих миротворческого контингента. Паломники из Армении и отдаленных районов Нагорного Карабаха регулярно приезжают сюда на службу. Кроме этого, для сохранения исторических и культурных ценностей в регионе российские военнослужащие постоянно проводят патрулирование территории, прилегающей к монастырскому комплексу", - рассказал представитель наших "голубых касок" Сергей Калинин.

Ранее российские военные уже выполняли подобные задачи. Так, они обеспечили безопасный проход армянских паломников к древнему христианскому комплексу Дадиванк. Он расположен на территории Кельбаджарского района, который в соответствии с трехсторонним заявлением президентов России и Азербайджана, а также премьер-министра Армении от 9 ноября 2020 года перешел под контроль Азербайджана.

Наши миротворцы также не раз сопровождали армян в монастырь Амарас.

Напомним, что военнослужащие Азербайджана обязаны беспрепятственно допускать армянских паломников на территорию христианских религиозных святынь. За соблюдением этого требования следят российские миротворцы. Они же сопровождают паломников.

Более того, для обеспечения их безопасности в том же Дадиванке один из наблюдательных постов наши "голубые каски" оборудовали поблизости от архитектурного комплекса. А для сопровождения паломников в монастырь Амарас командование выделило бронетранспортеры БТР-82А.

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