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02.11.2021 12:59
Рубрика: Культура

Шоу "Игра" телеканала ТНТ приостановлено из-за коронавируса

Текст: Сусанна Альперина
Канал ТНТ сообщил о том, что выход в эфир и съемки комедийного шоу "Игра" приостановлены. В ближайшее воскресенье, 7 ноября, на ТНТ должна была состояться премьера седьмого выпуска проекта, в котором 12 команд старой и новой школы выясняют, кто из них самый смешной и достоин приза в 30 миллионов рублей.

"Из-за обострения ситуации с коронавирусом принято решение перенести съемки шоу "Игра" на более поздний срок, чтобы не подвергать риску зрителей, комиков на сцене и съемочную группу", - говорится в сообщении вещателя.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Также в нем пишется о том, что "здоровье создателей шоу и его зрителей - приоритет для продюсеров телеканала и проекта "Игра", поэтому съемки переносятся до стабилизации эпидемиологической обстановки в Москве. Съемочный процесс шоу подразумевает присутствие большого количества зрителей, их живую реакцию на происходящее на сцене и полную заполняемость зала, что противоречит текущим санитарным нормам и предписаниям".

Стоит отметить, что холдинг "Газпром-медиа", в который входят девять эфирных и 32 тематических телеканала, в том числе и ТНТ, ввел ограничения на съемочные процессы и других шоу и программ в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Соответсвующее объявление опубликовали на сайте компании.

"Чтобы минимизировать риски для здоровья участников съемок и избежать распространения COVID-19, ряд проектов перешли на особый режим работы: съемки без зрителей или с соблюдением шахматной рассадки, наличие ПЦР-тестов или сертификатов о вакцинации. Также на съемки не допускаются люди старше 60 лет или люди, которым необходимо соблюдать режим самоизоляции", - говорится в заявлении холдинга.

Режим работы распространяется на студийные и павильонные съемки, в число которых входят "Суперстар! Возвращение", "Секрет на миллион" и другие.

Остальные вещатели и производители контента, как нам видится, могут отреагировать подобным образом. Ситуация сложная. Здоровье людей - в приоритете.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Компании Нефть и газ Газпром Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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