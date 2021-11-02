Самое сильное впечатление последних дней - дружелюбно-вежливые очереди, выстраивающиеся у театров перед началом спектаклей. И у Большого, куда торопились на "Жизель", посвященную юбилею Михаила Лавровского, и у Театра Моссовета, где давали премьеру "Жестоких игр" А. Арбузова в постановке Е. Марчелли, и у Московского театра мюзикла, в котором, чтобы пропустить публику на "ПраймТайм", нам надо было выполнить все рекомендации Роспотребнадзора. То есть проверить кюар-код, сверить его с паспортными данными и удостовериться, что у правильно надевшего маску зрителя нормальная температура. Написал лишь о том, что мог наблюдать своими глазами, но, судя по рассказам моих театральных товарищей, нигде никаких досадных инцидентов замечено не было.

Не хочу, чтобы кто-то подумал, будто автор этих строк способен восхищаться только красотой околотеатральных очередей - все происходящее на подмостках театров меня впечатляет в не меньшей мере. Как известно, любой спектакль дарует удовольствие. Но это в той или иной степени ожидаемо. Поведение же публики после введения новых правил посещения театров и музеев казалось непредсказуемым. Все театральные администраторы опасались скандалов, но их не было. Не было и резкого снижения посещаемости, - она сократилась, но не в критических масштабах, угрожающих постной финансовой стабильности пандемического времени. По отношению к середине октября количество зрителей уменьшилось не более чем на четверть. Хотя есть все основания надеяться, что оно восстановится достаточно быстро и в праздничные дни вернется к максимально возможной цифре, 50% от аншлага. И прежде всего потому, что слухи об опасностях и неудобствах при посещении спектаклей сошли на нет. После вступления в силу новых правил зрители проявили редкую дисциплинированность, а руководство театров сделало все возможное, чтобы кюар-коды проверяли приветливые и расторопные сотрудники.

Все происходящее приводит к самым простым, но важным выводам по разделу социологии, - люди, обладающие здравомыслием и готовые привиться, чтобы уберечь себя от опасной заразы, а к тому же еще и любители прекрасного, по существу своему неагрессивны, но терпеливо миролюбивы. Прежде всего потому, что понимают необходимость обмена части своих личных свобод на личную же безопасность. Тех свобод, замечу, которые не ущемляют их фундаментальных прав. Прежде всего права на жизнь и возможность выбора. Это не такая простая вещь, как может показаться.

Про интеллигентных людей рассказывают много разного. Прежде всего любят порассуждать об их исторической предрасположенности к бунтарству, мол, вся беда от их непомерной образованности. Как говорил еврей-аптекарь в спектакле московского Театра Сатиры по пьесе Льва Славина "Интервенция": "Начитались Фени-Мони Купера и пошли делать революцию!" На самом деле, как правило, происходит обратное, - именно потому, что начитались Джеймса Фенимора Купера, а затем изучили еще несколько сотен, а то и тысяч, книжек, да еще походили по музеям, театрам и филармоническим залам, страсть к революции не то чтобы растворилась в небытие, но обрела вполне разумные формы.

Прошу не считать все высказанное чистым ерничеством, основанном на доморощенном социологическом исследовании, а тем более призывом к неразумным компромиссам. Понятно, что красота не спасет мир, - напомню на всякий случай, что это фраза была сказана в горячечном возбуждении князем Мышкиным в "Идиоте" Ф.М. Достоевского. Но культура - это вовсе не набор цитат, но и многообразная ценностная система, формирующая индивидуальность. Ее безмерность, воспитание свободомыслия сбалансированы табу, запретами, которые не просто навязываются извне, но произрастают изнутри человека. Да, сложные люди, которых производит развитая культура, трудно поддаются манипуляциям, но они надежны в критических ситуациях и способны верно отвечать на многообразные вызовы времени. В том числе и в эпоху болезнетворных напастей.

Важно привиться для продолжения полноценной жизни, которая включает общение с живым искусством

Им важно привиться и следить за своим здоровьем не только для биологического выживания, но и для продолжения полноценной жизни, которая включает непременное общение с живым искусством. Для них посещение музеев, театров, концертных залов, чтение книг, - это необходимая гигиена души, для которой недостаточно "диванного потребления" даже самой лучшей теле- и кинопродукции, столь щедро развлекающей в дни самоизоляции. Это действенная форма сопротивления пандемии COVID-19 со всеми его многочисленными штаммами. Людям важно ощутить радость общения живого с живым, которое преодолевает морок одиночества в Сети, неизбежного даже на самых популярных форумах в интернете.

В минувший понедельник в Московском театре мюзикла мы провели вторую в этом сезоне встречу со зрителями. Она была посвящена спектаклю "ПраймТайм". Первая была связана с "Преступлением наказанием" и грядущим 200-летием со дня рождения Ф.М. Достоевского. Мы затевали эти встречи без особых надежд на успех, рассматривая их прежде всего как некий информационный повод, который позволил бы напомнить о спектаклях, которые идут уже не первый сезон. На встречу с директором Государственного литературного музея Дмитрием Баком и заведующим домом-музеем Ф.М. Достоевского Павлом Фокиным записалось более 900 человек. На вечер творческой группы "ПраймТайма" пришли более пятисот зрителей. Пришли послушать и поговорить. Почувствовать - даже через социальную дистанцию - живое дыхание соседа. Заново пережить радость полноценного бытия.