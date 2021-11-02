СМИ: Двое россиян погибли в Южном Судане при крушении самолета

В результате крушения грузового самолета Ан-26 в столице Южного Судана Джубе погибли пять человек, в том числе двое россиян. Об этом сообщило агентство AP со ссылкой на директора аэропорта в Джубе.

"Пять человек, включая пилота и членов экипажа, погибли", - сказал агентству директор аэропорта.

По данным СМИ, самолет Ан-26 авиаперевозчика Optimum Aviation с разнообразным грузом на борту, в том числе топливом, упал вскоре после взлета из аэропорта Джубы. Самолет направлялся в район Мабан в провинции Верхний Нил на севере страны.

Посольство РФ в Уганде выясняет обстоятельства крушения самолета, сообщили ТАСС в диппредставительстве, которое курирует отношения с Южным Суданом. "Пока не располагаем никакой информацией, выясняем обстоятельства произошедшего", - сказали в посольстве.