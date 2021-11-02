Демографы предупредили о сокращении населения Земли

Численность населения нашей планеты достигла 7,8 млрд человек, сообщил на днях немецкий фонд "Население Земли" (DSW). Однако, по данным фонда, за последние 30 лет рост мирового народонаселения снизился примерно на треть. Увеличивается численность только в африканских странах к югу от Сахары.

Численность населения во многих странах сократилась. Об этом свидетельствует новый отчет, опубликованный DSW. Причина сокращения - резкое падение рождаемости: среднее число детей у одной женщины неуклонно снижается. Если этот показатель падает ниже 2,1, население начинает сокращаться. По заявлению фонда, в 1990 году этот показатель снизился с 3,2 ребенка на каждую женщину, сегодня в среднем по миру - 2,3 ребенка.

Единственным регионом мира, где население не только не сокращается, но имеет самый высокий в мире уровень рождаемости, является Африка к югу от Сахары. По данным DSW, в этом регионе на каждую женщину приходится 4,7 ребенка, в то время как в странах с высоким уровнем дохода - в среднем 1,8.

По словам экспертов, проблема заключается в том, что в этих странах отсутствуют современные противозачаточные средства и наблюдается большое количество нежелательных беременностей в подростковом возрасте.

"Из-за ранней беременности тысячи девочек ежегодно попадают в спираль бедности", - сказал Ян Кройцберг, руководитель DSW. В африканских странах к югу от Сахары 16% родов приходятся на девочек-подростков. По словам Кройцберга, доступа к противозачаточным средствам лишена каждая вторая женщина - около половины всех женщин, кто хотел бы избежать нежелательной беременности.