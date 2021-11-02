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Состоялась онлайн-премьера фильма "Гунда" Косаковского и Феникса

Новости
    02.11.2021, 14:29
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: KION Фото: KION
Фото: KION

В онлайн-кинотеатре KION состоялась эксклюзивная онлайн-премьера документального фильма "Гунда".

Фото: kinopoisk.ru
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Чёрно-белую ленту совместного производства Норвегии, США и Соединённого Королевства снял российский режиссёр Виктор Косаковский, а продюсером стал известный актёр, зоозащитник и экоактивист Хоакин Феникс.

"Гунда" представляет собой наблюдение за жизнью свиньи, чьё идиллическое существование прерывается с появлением человека.

По мнению вегана Косаковского, это - "самый личный и важный" его фильм.

"Гунда" была показана в конкурсной программе Encounters прошлогоднего Берлинале, а также получила премию как лучший фильм на фестивале "Артдокфест".

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