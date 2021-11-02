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02.11.2021 12:19
Рубрика: Происшествия

Сотрудников МЧС переведут на усиленный режим работы в связи с праздниками

Текст: Александр Степанов

МЧС России с 3 по 8 ноября будет переведено в режим повышенной готовности в связи с празднованием Дня народного единства.

Фото: Роман Владимиров/ РИА Новости
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Как сообщили в ведомстве, это сделано для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. Безопасность 1970 праздничных мероприятий будут контролировать 2,4 тыс. сотрудников МЧС России. "Кроме того, особое внимание будет уделено местам массового скопления людей, опасным участкам автомобильных дорог и водоемов", - отметили в МЧС.

Всего в готовности будут находиться 70 тыс. сотрудников и 14,9 тыс. единиц техники. В целом в готовности к реагированию к возможным ЧП будут находится 411 тыс. человек.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство МЧС Празднование Дня народного единства

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