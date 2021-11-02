Совладелец "Москапстроя" заочно арестован по делу о крупном мошенничестве

В Москве суд заочно арестовал совладельца компании ООО "Москапстрой" Михаила Щербакова, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщили в Басманном суде столицы, таким образом было удовлетворено ходатайство следствия. В отношении Щербакова избрана мера пресечения в виде заочного ареста на два месяца с момента его задержания или экстрадиции.

Щербаков - фигурант уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему заочно предъявлено соответствующее обвинение. Щербакову принадлежит 50 процентов в "Москапстрое". В настоящее время компания проходит процедуру банкротства.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники, дело в отношении Щербакова было возбуждено в 2019 году Следственным комитетом РФ.

По данным следствия, "Москапстрой" получил от Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности субподряд на проведение огневых испытаний жидкостных ракетных двигателей. Испытания должны были проходить в подмосковном Сергиевом Посаде, их стоимость оценивалась в 630 млн рублей. В итоге сумма составила порядка 50 млн рублей, а остальные средства были похищены.