Сто стран выделят 20 млрд долларов на восстановление лесов

Сто стран, на которые приходится около 85% всех лесов планеты, в том числе Россия, договорились остановить процесс исчезновения лесов к 2030 году, такое решение принято на климатическом конгрессе в Глазго. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на британские СМИ.

Планируется выделить на высадку лесов, их восстановление, борьбу с лесными пожарами, а также создание базы лесов до 20 млрд долларов. Помимо России, в соглашении участвуют такие крупнейшие по площади лесов страны, как Бразилия, Канада, Колумбия, США, Великобритания и Индонезия.

По приблизительным оценкам ежегодно с лица земли исчезает 26 млн гектаров лесов. Наиболее быстро леса исчезают в Южной Америке, Юго-Восточной Азии и Африке. Основные причины - вырубка и лесные пожары. С 1990 года мир потерял 178 миллионов гектаров леса с учетом роста площади лесов в некоторых странах мира и мер по восстановлению лесов после пожаров и вырубки.