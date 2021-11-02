Третьяковская галерея открывает выставку-квест Михаила Врубеля

3 ноября в Новой Третьяковке открывается выставка Михаила Врубеля. Насколько она ожидаема, говорит тот факт, что попытка купить пару билетов на ближайшие дни "выходных в локдауне" потерпела фиаско. На 4 ноября в момент просмотра оставался один билет на 10.30. Следующие билеты в онлайн-продаже были доступны только с 9 ноября.

Наверняка, те, кто собрался на выставку, скачали свои QR-коды и не забудут паспорт или "другой документ, удостоверяющий личность". Без этого и с билетом в залы не попадешь. Хорошо бы, чтобы еще и не забыли маски. Но главное, что многие уже успели получить "ключи к выставке" от одного из кураторов выставки Ирины Шумановой.

Ключи, потому что выставка выстроена как квест, тайны которого можно разгадать только в музее. Может быть, самым волшебным из предложенных ключей оказывается короткий совсем фрагмент арии в исполнении Надежды Ивановны Забелы-Врубель. Услышав его, вдруг понимаешь, почему, едва войдя в зал Частной оперы Саввы Мамонтова, где шла репетиция оперы "Гензель и Грета", еще не видя певицы, в этот голос влюбился Врубель. Он сделает ей предложение в тот же день. И она поставит художнику лишь одно условие согласия: написать портрет, который бы понравился ей.

Михаил Александрович написал три. На выставке их, правда, два. И можно попытаться отгадать, в каком же из портретов Надежда Забела узнала себя. Квест, конечно, это прекрасно. Это драйвово. Но я не очень верю, что можно разгадать загадку Врубеля. Дело не только в мистической тайне "Демона". Хотя до сих пор, когда читаешь воспоминания Александра Бенуа, как Врубель без конца переделывал "Демона", дописывал, даже уже в залах четвертой выставки "Мира искусства", сжимается сердце. На выставке можно будет увидеть трех "Демонов" Врубеля. Приедет "Демон летящий" из Русского музея, который будет показан вместе с "Демоном сидящим" и "Демоном поверженным" из Третьяковки. Как заметила Ирина Шуманова, это шанс, который бывает, может быть, раз в столетие. О "Демоне сидящем" Нина Александровна Дмитриева, автор одной культовых книг о Врубеле, написала в своем дневнике 1944 года: "Демон Врубеля - сердцем, страстью тяготеет к людям, к живому, певучему, радужному миру, миру старого веселого "Пана", к нежным глазам Тамары, к единению со всем, что есть, то есть с Богом. Но демоническая логика заводит его в холодные надзвездные пустые пространства, где он один, где ему страшно. В этом его надрыв и его трагедия. Но все-таки этот русский Демон еще молод. Это не старый Мефистофель Гёте. Каким юным, почти невинным, он выглядит у Врубеля - "Сидящий Демон".

Все же, на мой взгляд, тайна Врубеля не мистического свойства. Или точнее, не только его. Тайна Врубеля синонимична тайне искусства. Это того же уровня тайна, что загадка пушкинского "Пророка" или поэмы Блока "Возмездие", выросшей из ритмов живописи Врубеля. Врубеля нельзя разгадать, как решают задачу: рационально, холодно выстраивая алгоритм действий. Но с его работами можно встретиться лицом к лицу.

Нынешняя выставка, первая с 1956 года, на которой представлены произведения и из Третьяковской галереи, и из Русского музея, дает эту возможность. Русский музей дал все работы, которые попросила Третьяковка для выставки. Третьяковка даст на будущую выставку Врубеля в Петербурге все работы, которые попросил Русский музей. Именно поэтому впервые за долгое время удалось соединить разрозненные циклы и даже разрезанные произведения. Так, у зрителей есть шанс увидеть картину "Пророк" такой, какой она была изначально. Верхняя ее часть находится в Третьяковской галерее, а нижняя ее часть, с крыльями "Пророка", - в Русском музее. Поверх этой нижней части художник нарисовал портрет своей жены певицы Надежды Ивановны Забелы-Врубель.

Многие годы Врубель был всеобщим посмешищем, и лишь крошечная кучка лиц любовалась его громадным живописным талантом

Кроме работ из Русского музея, в Москву приедут произведения Врубеля из музеев Белоруссии и Армении. Всего на выставке представят более 300 произведений из 9 музеев и 8 частных коллекций. Не будет работ из Киева, где Врубель расписывал образа в Кирилловском монастыре, в музеях Киева - одно из лучших собраний художника. Но замечательно, что для публикации работ в каталоге удалось получить разрешение украинских музеев.

Сегодня странно представить, что было время, когда имя Врубеля было запрещено упоминать. Еще страннее думать, что он пришел неузнанным.

"Никто не отметил в свое время такого поразительного явления, как фрески Врубеля в Кирилловской церкви, никто не оценил по достоинству его узоров во Владимирском соборе, а панно его для Нижегородской выставки, правда, в достаточной мере чудаческие, но все же в высшей степени талантливые и декоративные, вызвали лишь всеобщее негодование и бесконечное глумление. Завзятые передвижники, разумеется, и слышать ничего не хотели о таком разнузданном и сумасшедшем "декаденте", представители академического искусства тем менее; даже справедливый, чуткий ко всему новому Третьяков не решился приобрести что-либо из врубелевских вещей для своего музея. Многие годы Врубель был всеобщим посмешищем, и лишь крошечная кучка лиц относилась к нему серьезно и любовалась его громадным живописным талантом", - писал Бенуа.

Первыми Врубеля "узнали" художники "Мир искусства", символисты, Дягилев. Бенуа вводит Врубеля в свою "Историю русской живописи в XIX веке" как одного из ключевых ее героев. Но Бенуа все же немного ошибся. Михаил Александрович оказался одним из главных художников ХХ века, без которого не понять ни Кандинского, ни Филонова. Куратор выставки Аркадий Ипполитов уверен, что творчество Врубеля - своего рода некий "взрыв" накануне ХХ века, во многом его определивший и предсказавший. Врубель и все его творчество стали символом свободы в русской живописи. Трагическая судьба Врубеля, превратившаяся в легенду, научила ХХ век, что непонятность искусства не аргумент при его оценке и обсуждении, что нарушение и инакость могут быть достоинством произведения искусства, а не его недостатком.

Кстати

4 ноября Третьяковка проводит онлайн "Ночь Врубеля". В программе вечера - ночная онлайн-прогулка по выставке "Михаил Врубель" с участием куратора Ирины Шумановой (с 20.30 по московскому времени), а также видеотрансляция концерта Кирилла Рихтера и Константина Дорохова (с 21.00 по Москве). Мировую премьеру произведений, посвященных Врубелю и ключевому образу в его творчестве - Демону, будет сопровождать показ digital-инсталляции, также посвященной художнику.

Трансляция "Ночи Врубеля" будет доступна 4 ноября на YouTube канале Третьяковской галереи.