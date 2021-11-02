Участвовать в публичных слушаниях можно будет через портал госуслуг

Публичные слушания можно будет проводить на портале госуслуг. Документ об этом разработало Минцифры.

Предполагается, что на портале можно будет размещать материалы и информацию для заблаговременного оповещения жителей муниципалитета (не позднее чем за 20 дней до назначенной даты) о времени и месте проведения публичных слушаний. Здесь можно будет ознакомиться с проектом документа, а также собственно поучаствовать в публичных слушаниях - высказать свои замечания и предложения к этому проекту и проголосовать. Сделать это смогут жители старше 18 лет, зарегистрированные в этом муниципалитете по месту жительства. Для этого нужно будет не позже, чем за 5 дней до проведения слушаний, направить через портал госуслуг заявление о желании участвовать. Если в заявлении есть оскорбительные выражения, угрозы, призывы к экстремизму или же указаны неверные сведения, автору участвовать не разрешат. Поучаствовать в публичных слушаниях по конкретному вопросу можно только один раз - будет проводиться сверка участников через портал и тех, кто пришел на очные слушания.

Кроме того, на портале появится возможность публикации результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений. Итог слушаний должен быть опубликован в течение пяти дней со дня проведения мероприятия. При необходимости доработанный проект документа может быть вынесен на повторные публичные слушания.