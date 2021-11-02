Ученые придумали, как определять любой патоген с помощью одного теста

Российские ученые создали универсальный тест, который поможет определить, чем болеет человек. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал руководитель Центра постгеномных технологий при Федеральном медико-биологическом агентстве Герман Шипулин.

Он пояснил, что сегодня тесты на коронавирус, например, помогают ответить на вопрос - болен человек COVID-19 или нет. И если вирус не обнаружен, то необходимо искать другой патоген, использовать для этого другой тест, другие реагенты. Тест нового поколения - NGS сразу подскажет, что человек заражен и каким вирусом. NGS расшифровывается, как next generation sequencing, то есть - секвенирование следующего поколения.

По словам ученого, для того, чтобы этот тест работал, отобрано минимальное количество стартовых участков, которые встречаются в геномах максимального количества известных вирусов.

"В дальнейшем при секвенировании мы сможем для начала определить семейство, к которому вирус относится - маловероятно, что новый патоген будет не похож ни на какой известный. А дальше, если начинать читать геном со знакомых участков, можно прочитать - отсеквенировать - и геном неизвестного возбудителя", - рассказал он.

Например, когда возник SARS-CoV-2, его легко было определить, потому что коронавирусы - хорошо изученное семейство вирусов, говорит Шипулин.

Полная версия интервью с руководителем Центра постгеномных технологий при Федеральном медико-биологическом агентстве Германом Шипулиным будет опубликована в одном из ближайших номеров.