Ученые сравнили смертность от коронавируса у привитых и непривитых

Люди, которые не прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции двухкомпонентной прививкой и заболели COVID-19, умирали в 32 раза чаще, чем те, кто успел привиться полным курсом. К такому выводу пришли в Управлении национальной статистики Великобритании (ONS).

Так, среди непривитых британцев смертность составила 849,7 на 100 тысяч человек, а среди привитых - всего 26,2 на 100 тысяч. Даже для категории людей, которая получила лишь первую дозу вакцины, смертность была ниже в восемь раз - 105,3 на 100 тысяч. Как пишет Daily Mail, данные охватывают период со 2 января этого года по 24 сентября.

Эксперты, опрошенные изданием, признали, что разрыв в цифрах может быть преувеличенным, однако тот факт, что смертность у непривитых выше, чем у привитых, они не оспаривают. По их словам, статистика может выглядеть плохо в том числе потому, что вплоть до марта этого года в Великобритании вакцинировалось небольшое число людей.

В России на данный момент действует нерабочая неделя, объявленная президентом Владимиром Путиным, и Роспотребнадзор призвал граждан использовать эту возможность для вакцинации. Людям, которые сделают прививку, стоит дать два оплачиваемых выходных дня, рекомендовал ранее президент.