Украинский националист Ярош стал советником главкома ВСУ

Основатель и бывший главарь неонацистского объединения "Правый сектор" (запрещена в РФ) Дмитрий Ярош назначен советником главнокомандующего вооруженных сил Украины. Об этом сам боевик сообщил на своей странице в Facebook.

"Приказом генерал-лейтенанта Валерия Залужного назначен советником главнокомандующего вооруженных сил Украины", - написал он.

В связи с назначением местные СМИ вспоминают, что еще в 2019 году Ярош угрожал повесить президента Украины Владимира Зеленского на Крещатике. "Будет висеть на каком-то дереве на Крещатике - если предаст Украину и тех людей, которые на революции и войне погибли. И очень важно, чтобы он это понимал", - заявлял тогда Ярош.

Правда, в 2021 году он уже поддержал Зеленского и СНБО в деле закрытия оппозиционных телеканалов и даже предложил президенту свою помощь в случае необходимости. В этой связи в социальных сетях уже высказывается мнение, что президент Зеленский таким способом мстит за что-то своим бывшим избирателям. Например за то, что, согласно последним соцопросам, 31 процент из них больше ни при каких условиях за него не проголосует.