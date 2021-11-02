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02.11.2021 16:00
Рубрика: Общество

Утвержден состав общественно-экспертного совета нацпроекта "Экология"

Текст: Алексей Дуэль
Оценивать перспективы мероприятий национального проекта "Экология" и предлагать меры для повышения их эффективности будут члены общественно-экспертного совета. Его состав утвердила вице-премьер Виктория Абрамченко.

В совет вошли два десятка ученых, экологов, представителей общественных и природоохранных организаций. Среди них - постоянный эксперт "РГ" глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов, предатель комиссии Общественной палаты по экологии и охраны окружающей среды Елена Шаройкина, директор по природоохранной политике WWF России Виктория Элиас, заместитель гендиректора АНО "Агентство стратегических инициатив" Ольга Захарова.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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"Особенно важно наладить постоянную связь с общественниками, активистами, научными организациями, которые смогут оказать консультационную и методологическую помощь при реализации нацпроекта, наладить общественный контроль и обратную связь от граждан, - сказала Виктория Абрамченко". - На местах всегда виднее, какие именно мероприятия оказали наиболее позитивное влияние на качество жизни людей и экологическую обстановку".

Основная цель национального проекта "Экология" - кардинально улучшить экологическую обстановку, тем самым способствовать улучшению состояния здоровья россиян. Работа ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, биоразнообразие, технологии. Срок реализации нацпроекта - 31 декабря 2024 года.

Общество Экология Власть Работа власти Правительство Вице-премьеры Национальные проекты 2019-2024

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