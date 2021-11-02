В цветках гвоздики нашли вещества, подавляющие размножение SARS-CoV-2

Новости

Словом года в России назван "спутник" 08:48
Овечкин впервые в сезоне не смог набрать ни одного очка 07:55
Провизор Ирина Булыгина рассказала о хитростях аптек при распродажах 07:40
ЦБ РФ предостерег банки от участия в незаконных рассрочках в магазинах 07:30
В Нью-Йорке 9 тысяч госслужащих ушли в отпуск после отказа вакцинироваться 07:25
Вильфанд спрогнозировал мощный всплеск тепла в России 07:05
Американские тюрьмы столкнулись с острой нехваткой персонала 06:42
Почти 100 человек пропали без вести после обрушения здания в Лагосе 06:20
Welt: Владимир Путин всего одной фразой обрушил цены на газ в Европе 05:40
В Минздраве сообщили о рекордном количестве коек для больных COVID-19 04:11
Эксперт рассказал, как США могут обвалить цены на нефть до 20 долларов 04:00
Пользователи Instagram пожаловались на сбой в работе сервиса 03:33
Вильфанд перечислил регионы с опасной погодой в ближайшие дни 03:13
Врач Жемчугов назвал смертельно опасный симптом COVID-19 02:38
Аномально теплая погода продержится в Москве еще неделю 01:53
ВМС США: У берегов Китая АПЛ Connecticut столкнулась с подводной горой 01:28
Бояков ушел с поста худрука МХАТ имени Горького 00:24
Политехнический музей предлагает поиграть в ролевые игры на "Ночь искусств" 01.11.2021
Стала известна причина возгорания трамвая на юге Москвы 01.11.2021
Пилоты сняли на видео взлет из Шереметьево в плотный туман 01.11.2021
Мистика и Сайлент Хилл: туман в Москве покорил соцсети 01.11.2021
ЦБ допустил проведение более жесткой денежно-кредитной политики 01.11.2021
В ВОЗ рассказали, когда нужно ревакцинироваться людям с низким иммунитетом 01.11.2021
Депутаты предложили увеличить субсидии на лекарства для ВИЧ-инфицированных 01.11.2021
В Киеве ввели жесткий карантин 01.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В ПФР разъяснили, когда можно полностью получить пенсионные накопления
В ПФР разъяснили, когда можно полностью получить пенсионные накопления
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
02.11.2021 08:45
Рубрика: Общество

В цветках гвоздики нашли вещества, подавляющие размножение SARS-CoV-2

Текст: Ольга Орлова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые Шанхайского института фармакологии нашли вещества против коронавируса в соцветиях гвоздичного дерева.

Фото: Александр Корольков/РГ
Число умерших от коронавируса в мире превысило пять миллионов человек

Выяснилось это во время "переписи" сахаристых веществ, присутствующих в гвоздике. Это растение давно является объектом внимания ученых, поскольку соцветия гвоздичного дерева применяются в китайской народной медицине. Их издавна применяли как бактерицидное и противовирусное средство.

Оказалось, что в данном растении содержатся ранее не известные разновидности пектинов, которые подавляют размножение вирусов - в том числе и SARS-CoV-2. Результаты исследования опубликованы на bioRxiv и не прошли еще экспертную оценку.

Во время опытов ученые наблюдали, как экстракт гвоздики действует на зараженные клетки, отдельные молекулы сахаров - на коронавирус нового типа. Оказалось, что эти полисахариды замедляли процесс формирования новых вирусных частиц в зараженных клетках на 99,9 процента за счет блокирования белка Mpro - одного из трех ключевых ферментов, которые необходимы коронавирусу для размножения. Этот фермент почти не меняется по мере эволюции коронавируса, что делает их исследования особенно перспективными.

Исследователи изучают также и другие вещества, применяемые в китайской народной медицине - экстракт черного чая, змеиного яда и полыни, чтобы выяснить, насколько они эффективны в борьбе с SARS-CoV-2.

Наука Общество Здоровье Общество Наука Филиалы РГ Юг России Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Welt: Владимир Путин всего одной фразой обрушил цены на газ в Европе
В ВОЗ рассказали, когда нужно ревакцинироваться людям с низким иммунитетом
ВМС США: У берегов Китая АПЛ Connecticut столкнулась с подводной горой
Врач Жемчугов назвал смертельно опасный симптом COVID-19
Бояков ушел с поста худрука МХАТ имени Горького
Как россияне оценивают здоровье после почти двух лет пандемии
Можно и нужно ли быть деликатным в личных конфликтах, касающихся частной жизни людей