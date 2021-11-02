В цветках гвоздики нашли вещества, подавляющие размножение SARS-CoV-2

Ученые Шанхайского института фармакологии нашли вещества против коронавируса в соцветиях гвоздичного дерева.

Выяснилось это во время "переписи" сахаристых веществ, присутствующих в гвоздике. Это растение давно является объектом внимания ученых, поскольку соцветия гвоздичного дерева применяются в китайской народной медицине. Их издавна применяли как бактерицидное и противовирусное средство.

Оказалось, что в данном растении содержатся ранее не известные разновидности пектинов, которые подавляют размножение вирусов - в том числе и SARS-CoV-2. Результаты исследования опубликованы на bioRxiv и не прошли еще экспертную оценку.

Во время опытов ученые наблюдали, как экстракт гвоздики действует на зараженные клетки, отдельные молекулы сахаров - на коронавирус нового типа. Оказалось, что эти полисахариды замедляли процесс формирования новых вирусных частиц в зараженных клетках на 99,9 процента за счет блокирования белка Mpro - одного из трех ключевых ферментов, которые необходимы коронавирусу для размножения. Этот фермент почти не меняется по мере эволюции коронавируса, что делает их исследования особенно перспективными.

Исследователи изучают также и другие вещества, применяемые в китайской народной медицине - экстракт черного чая, змеиного яда и полыни, чтобы выяснить, насколько они эффективны в борьбе с SARS-CoV-2.