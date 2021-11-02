В Госдуме оценили американские фейки издания о российских военных

Публикация в американском СМИ, которая якобы доказывает размещение российских военных на границе с Украиной, не более чем географический бред, считает глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий. Однако такие вбросы, по его оценке, помогают пребывать украинским политикам в выдуманной реальности.

Ранее американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые, по его утверждению, доказывают размещение российских военных на границе с Украиной. При этом речь о Смоленской области. "Клепая очередную пугалку про "злодейку-Россию", издание решило передвинуть российско-украинскую границу к Смоленской области", - прокомментировал Слуцкий в своем Telegram-канале. Он отметил, что журналисты забыли свериться с атласом.

"Когда у мейнстримовских западных СМИ иссекают идеи и темы для новых антироссийских провокаций, они достают некие коммерческие спутниковые снимки и начинают с маниакальным рвением искать на них российские танки", - добавил депутат.

Глава комитета предположил, что такие фейки рассчитаны на представителей офиса украинского президента. Ведь такая информация и дальше позволит "пребывать им в выдуманной реальности, где Киев противостоит "российской агрессии".