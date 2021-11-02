В Греции непривитых перестанут пускать в магазины и банки

Непривитым гражданам в Греции для того, чтобы войти в банк, торговый центр, социальное учреждение, парикмахерскую, практически во все места за исключением продуктовых магазинов и храмов, понадобится свежий ПЦР-тест. За нарушение на владельцев бизнеса накладывается штраф 5 тысяч евро плюс приостановка работы на 10 дней.

Такие меры анонсировало правительство Греции 2 ноября на фоне рекордного роста заболевших коронавирусом в стране с начала пандемии - за последние сутки там было зафиксировано 6,7 тысячи инфицированных и 59 летальных исходов в результате последствий COVID-19.

"Новые ограничения должны ужесточить рамки для невакцинированных", - заявил министр здравоохранения Греции Танос Плеврис, сообщает греческое издание Ekathimerini.

Также все непривитые работники в частном и общественном секторах должны будут, согласно новым ограничениям, дважды в неделю предоставлять свежий негативный ПЦР-тест.

В настоящее время в Греции полностью вакцинировано порядка 60,5 процента из 11-миллионного населения. Это несколько ниже, чем в среднем по ЕС - 64,7 процента.