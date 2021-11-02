В Кабуле в результате нападения на госпиталь погибли 23 человека

В результате нападения на военный госпиталь в центре Кабула 2 ноября погибли 23 человека, порядка 50 пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в госпитале. Ранее сообщалось о 19 погибших и 42 пострадавших.

Террористы атаковали госпиталь в первой половине дня 2 ноября. Один смертник взорвал себя у входа, остальные члены группировки вступили в перестрелку с членами движения "Талибан" (запрещено в РФ), охранявшими больницу. Позднее прозвучал еще один взрыв.

В госпитале большую часть пациентов составляют талибы.

Посольство РФ в Кабуле ранее сообщило, что среди убитых и пострадавших россиян нет.