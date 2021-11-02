В Минске пройдет продовольственная выставка-ярмарка "ПРОДЭКСПО-2021"

Крупнейшая продовольственная выставка-ярмарка "ПРОДЭКСПО-2021" пройдет в Минске с 9 по 12 ноября.

За 27 лет работы она стала одним из главных событий в деловом календаре предприятий - производителей, поставщиков и ритейлеров.

В рамках 20 тематических салонов пройдет демонстрация широкого ассортимента продовольствия: от повседневных продуктов и питания для здорового образа жизни до изысканных деликатесов. Будет также демонстрироваться производственное и торговое оборудование, упаковочные решения, спецодежда, холодильная и морозильная техника. Более 100 участников представят лучшие образцы своей продукции.

В выставке примут участие несколько российских регионов: Приморский и Камчатский края, Пензенская, Брянская, Курганская, Московская и Омская области, Санкт-Петербург, Мордовия...

КСТАТИ

По статистике Федеральной таможенной службы России, в 2016 году несырьевой и неэнергетический товарооборот между Удмуртией и Беларусью составил 20,9 миллиона долларов. В 2019 году эта цифра выросла до 44 миллионов долларов.