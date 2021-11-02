В Минздраве сообщили о рекордном количестве коек для больных COVID-19

В России количество коек для пациентов с тяжелыми формами COVID-19 достигло 290 тысяч. "Это, к сожалению, тоже рекорд по сравнению с предыдущим всплеском", - комментирует эпидситуацию в стране главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. По его словам, сейчас госпитализированных гораздо больше, чем раньше, поэтому резерв свободного коечного фонда снизился.

Специалист отметил, что небольшое снижение заболеваемости наблюдается пока только в 13 регионах страны. "У нас в субъектах уже есть примеры, где охват вакцинацией настолько высок, что в разы снизилось число госпитализаций в реанимации с тяжелыми осложнениями", - приводит слова Чуланова газета "Известия".

Инфекционист посетил много стационаров и в Москве, и в регионах, и убедился в том, что сделавших прививку от коронавируса в больницах единицы.

Сейчас у большинства инфицированных в России выявляют "дельта"-штамм SARS-CoV-2. На его долю приходится 98-99 процентов.