В московских аэропортах из-за тумана задержаны около 200 рейсов

В московских аэропортах из-за плотного тумана 2 ноября задержаны вылеты около 200 рейсов, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания". Большинство рейсов должны отправиться в южные города России.

Как свидетельствуют данные онлайн-табло, больше всего задержек произошло с 8 часов утра. По данным Яндекс.Расписания", в аэропорту Внуково на 11:10 задержано 67 рейсов, 6 отменено. В том числе по несколько рейсов не вылетели вовремя в Сочи, Анапу, Геленджик, Симферополь, Минеральные Воды, Краснодар. Также задержаны рейсы в Санкт-Петербург, Грозный, Махачкалу, Казань и другие города. Кроме того, не смогли вовремя отправиться несколько рейсов в Стамбул, Анталью.

В аэропорту Шереметьево задержано 57 рейсов, отменено 15 рейсов. Вовремя не вылетели рейсы в Минеральные Воды, Волгоград, а также в Санкт-Петербург, Тюмень, Воронеж.

В аэропорту Домодедово задержано 57 рейсов, отменено 12. Вовремя не смогли вылететь рейсы во Владикавказ, Сочи, Минеральные Воды, Симферополь, Краснодар, а также в Ташкент, Анталью, Хургаду.

В ночь с 1 на 2 ноября в Москву пришел туман. В региональном ГУ МЧС рекомендовали автомобилистам при попадании в зону тумана "значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств" и избегать резких маневров.