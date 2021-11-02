В Москве чаще всего нарушают правила владельцы автомобилей Kia

В Москве чаще всего нарушают Правила дорожного движения владельцы автомобилей Kia. Столичная Госавтоинспекция по итогам третьего квартала этого года составила рейтинг нарушителей: владельцы каких марок автомобилей не самые законопослушные.

Возглавили рейтинг владельцы Kia. За этой маркой числится 700 тысяч нарушений Правил за этот период. Впрочем, объясняется это довольно просто. Машин этой марки на дорогах подавляющее большинство. К тому же они популярны в такси и каршеринге.

На втором месте Mercedes-Benz с 621,3 тысячи нарушений. Следом за ним идут владельцы BMW - 609,8 тысячи.

Еще одна немецкая марка Volkswagen замечена в 540,5 тысячи нарушений. На пятой строчке расположилась Hyundai с 509,6 тысячи нарушений. Хотя марка не менее популярная, чем Kia.

Далее идут Toyota с 471,5 тысячи нарушений, SKODA - 339,3 тысячи, Audi - 274,5 тысячи, Nissan - 273,6 тысячи. Замыкает десятку нарушителей Ford с 239,6 тысячи нарушений.