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02.11.2021 14:12
Рубрика: Происшествия

В Москве чаще всего нарушают правила владельцы автомобилей Kia

Текст: Владимир Баршев

В Москве чаще всего нарушают Правила дорожного движения владельцы автомобилей Kia. Столичная Госавтоинспекция по итогам третьего квартала этого года составила рейтинг нарушителей: владельцы каких марок автомобилей не самые законопослушные.

Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Возглавили рейтинг владельцы Kia. За этой маркой числится 700 тысяч нарушений Правил за этот период. Впрочем, объясняется это довольно просто. Машин этой марки на дорогах подавляющее большинство. К тому же они популярны в такси и каршеринге.

На втором месте Mercedes-Benz с 621,3 тысячи нарушений. Следом за ним идут владельцы BMW - 609,8 тысячи.

Еще одна немецкая марка Volkswagen замечена в 540,5 тысячи нарушений. На пятой строчке расположилась Hyundai с 509,6 тысячи нарушений. Хотя марка не менее популярная, чем Kia.

Далее идут Toyota с 471,5 тысячи нарушений, SKODA - 339,3 тысячи, Audi - 274,5 тысячи, Nissan - 273,6 тысячи. Замыкает десятку нарушителей Ford с 239,6 тысячи нарушений.

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