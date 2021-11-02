В Нью-Йорке 9 тысяч госслужащих ушли в отпуск после отказа вакцинироваться

Почти 9 тысяч муниципальных служащих Нью-Йорка были отправлены в неоплачиваемый отпуск за отказ вакцинироваться от COVID-19. Об этом рассказал мэр города Билл де Блазио, добавив, что большинство из них - пожарные. В итоге 18 из 350 пожарных расчетов вышли из строя, а "многие формирования оказались не укомплектованы".

Как сообщает Guardian, мэрия сталкивается с ожесточенным сопротивлением некоторых сотрудников в сфере общественной безопасности, в том числе полицейских и пожарных. Против принудительной вакцинации также выступил крупнейший профсоюз полицейских.

Согласно последним данным, каждый четвертый пожарный Нью-Йорка не получил первую дозу вакцины от коронавируса. Примерно каждый шестой полицейский и каждый шестой санитарный работник все еще не вакцинированы второй дозой препарата.

Почти 2300 пожарных ушли на больничный. По словам мэра Нью-Йорка, пожарные, которые симулируют болезнь, чтобы взять больничный, могут быть уволены. Тем временем в профсоюзе пожарных уже предупредили, что общественная безопасность может оказаться под угрозой. До 20 процентов сотрудников могут уйти в неоплачиваемый отпуск.

В конце прошлой недели шесть пожарных Нью-Йорка были отстранены от работы на месяц после того, как подогнали служебную машину к офису сенатора штата Нью-Йорк Зеллнора Мири, заблокировав выход из здания, в знак протеста против обязательной вакцинации.

В выходные более сотни пожарных устроили акцию протеста перед резиденцией мэра Нью-Йорка, держа в руках таблички "Основные работники - не одноразовые герои", "Мое тело - мой выбор" и "У нас своя иммунизация".