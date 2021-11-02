В номинанты "Золотой Маски" сезона 2020/21 попал 81 спектакль

Фестиваль "Золотая Маска" объявил номинантов сезона 2020-2021. Список получился внушительнее, чем когда-либо. Это 81 спектакль, получивший в сумме 290 номинаций. Важным отличием нынешнего года стало то, что подавляющее большинство отобранных экспертами театров представляют регионы России.

За весь сезон эксперты "Золотой Маски" отсмотрели рекордное количество спектаклей - 1165. Одна из причин - прошлый год, когда многие премьеры были отложены, а реализованы буквально скопом уже в 2021-м.

- Интересно, что большая часть номинантов - это наши регионы. Если мы отнесем к ним и Санкт-Петербург, то получится, что 73 процента представляют города России и только 27 - Москву. Это очень радует, - отметила генеральный директор фестиваля "Золотая Маска" Мария Ревякина.

Она также рассказала, что впервые среди номинантов - Нижнекамск (Драматический театр им. Миннуллина, спектакль "На заре" Туфана Имамутдинова), а после почти 13-летнего отсутствия вернулся Нижний Новгород - Театр оперы и балета им. Пушкина со "Свадьбой Фигаро".

- Многие театры из регионов и по количеству номинаций составляют конкуренцию Москве. И это говорит нам о том, что культурная среда в таких городах, как, например, Пермь, Новосибирск, Казань, Воронеж развивается, - подчеркнула Мария Ревякина.

Полный список номинантов можно посмотреть на сайте "Золотой Маски".

Пока известно, что 28-й Фестиваль планируется провести с января по апрель с учетом всех необходимых мер безопасности и с оглядкой на меняющуюся ситуацию с коронавирусом. Имена лауреатов будут объявлены на церемонии вручения Премии, которая состоится 20 апреля 2022 года на сцене Музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. Перед началом продажи билетов "Золотая Маска" обещает уточнить все детали посещения.

Справка "РГ"

Российская Национальная театральная Премия и Фестиваль "Золотая Маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей Российской Федерации. Фестиваль "Золотая Маска" ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства: драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол.