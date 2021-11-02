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02.11.2021 10:44
Рубрика: Экономика

В Роспотребнадзоре рассказали, что делать при задержке авиарейса

Текст: Алексей Рыбин

В Роспотребнадзоре рассказали, что следует делать при задержке авиарейса. Ведомство перечислило список прав пассажиров на своем сайте.
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Так, при задержке рейса пассажир может отказаться от полета и получить обратно деньги за билет даже в том случае, если билет являлся "невозвратным". Кроме того, у людей есть право на возмещение убытков и компенсацию морального вреда - если у них, к примеру, сорвались уже оплаченные экскурсии. Еще пассажир может взыскать с перевозчика штраф - но только если перевозчик не докажет, что задержка случилась из-за обстоятельств непреодолимой силы.

Также пассажиру обязаны бесплатно предоставить место для хранения багажа, комнату матери и ребенка пассажирам с детьми младше семи лет, обеспечить прохладительными напитками, телефонной связью и горячим питанием (если рейс задерживается более чем на четыре часа).

Если задержка длится дольше восьми часов, то пассажирам обязаны дать место в гостинице и обеспечить транспортом.

Ранее стало известно, что в аэропортах Москвы из-за тумана задержали и отменили уже более 120 рейсов.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Роспотребнадзор

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