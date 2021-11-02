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02.11.2021 22:27
Рубрика: Культура

В России наметилась нехватка профессиональных исполнителей на духовых

Текст: Константин Бахарев
Российская газета - Неделя № 251(8602)
Михаил Брызгалов, генеральный директор Российского национального музея музыки, президент Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах "Духовое общество имени Валерия Халилова", Ассоциации музыкальных музеев и коллекционеров, рассказал "Российской газете", почему в стране становится все меньше духовых оркестров и как можно вернуть музыку народу.
Неправда, что интерес к духовым инструментам у молодежи пропал. Фото: Гавриил Григоров / ТАСС Неправда, что интерес к духовым инструментам у молодежи пропал. Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Неправда, что интерес к духовым инструментам у молодежи пропал. Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Михаил Аркадьевич, куда исчезли оркестры, которые раньше выступали буквально каждый выходной во всех парках страны?

Михаил Брызгалов: Сейчас в нашей стране существует довольно большой дефицит высокопрофессиональных исполнителей на духовых инструментах, а, как известно, в них нуждаются очень многие творческие коллективы: ведущие симфонические и духовые оркестры, камерные ансамбли, джазовые и эстрадные оркестры, любительские коллективы, военные оркестры, вузы, средние специальные учебные заведения, детские музыкальные школы и школы искусств.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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За долгие годы постепенно утрачивался престиж профессии, многие специальности стали очень редкими, например, исполнители на фаготе, гобое, валторне, тубе, баритоне и так далее. А эти инструменты очень важны для любого коллектива - зачастую многие из них сегодня вынужденно заменяются саксофонами.

Каковы причины? Вот мое мнение. Дело в том, что во многих музыкальных школах катастрофически не хватает преподавателей и некому учить детей играть на духовых инструментах. Эта проблема формировалась годами. Был период, когда не шли учиться на духовые, не было преподавателей, мало проводилась работа по популяризации духовых. Постепенно места, которые были предусмотрены для классов духовых, передавались в классы иных музыкальных инструментов. Сейчас же, когда интерес возрастает и дети хотят учиться играть на духовых, также не хватает преподавателей, но еще и недостаточно мест на духовых отделениях. Причины этого разные, порой в музыкальных школах ссылаются на то, что трубачи своими мелодиями заглушают, к примеру, звуки фортепиано.

Порой в школах сетуют, что трубачи заглушают другие инструменты

Есть еще и другая немаловажная проблема - музыкальные инструменты, точнее, их отсутствие. Не секрет, что во многих школах нет инструментов, родителям приходится их покупать самим, а это сопряжено с трудностями приобретения и достаточно высокой ценой. Например, валторна может стоить порядка 50 тысяч рублей, а хороший гобой оценивается тысяч в четыреста. Хочу отметить, что Минпромторг России совместно с Минкультуры России уже несколько лет успешно реализуют программу по оснащению детских музыкальных школ и школ искусств разнообразными музыкальными инструментами, в том числе и духовыми, и, что очень важно, за счет средств федерального бюджета. Конечно, со временем все больше и больше школ и детских оркестров будут оснащены музыкальными инструментами, но пока объемы производства малы.

Но ведь постоянно проходят различные фестивали духовых оркестров, к примеру, всемирно известный "Спасская башня". И на этих мероприятиях всегда полно зрителей. Может, ситуация не такая уж и сложная?

Михаил Брызгалов: Да, фестивали пользуются популярностью и любовью. Но вот смотрите, раньше ни одно массовое мероприятие не обходилось без выступления духового оркестра. Даже на корпоративных праздниках играли музыканты при вручении наград, премий. Сейчас этого нет. И духовые оркестры исчезают. Не хватает поддержки этому жанру от предприятий и местных властей. К примеру, некоторые руководители уверены, что духовые оркестры нужны только два раза в году - для музыкального сопровождения мероприятий к Дню Победы и к Дню города. Но ведь это не совсем так. Людям в любое время нужна хорошая музыка, живое звучание оркестров и хорошее настроение.

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