В России разработали нейросеть для создания бесплатных картинок

Специалисты "Сбера" разработали первую в мире нейросеть, которая способна создать изображение на основе текстового описания на русском языке. Бесплатный сервис для тестирования этой функции уже работает по адресу rudalle.ru.

Нейросеть можно использовать для создания вариантов дизайна интерьера, стоковых изображений или векторных иллюстраций, рекламы, копирайта, архитектурного и промышленного дизайна, пишет пресс-служба "Сбера", разработавшего нейросеть.

Сервис включает более 13 миллиардов различных параметров, по которым можно создать изображение, поэтому число новых вариантов картинок не ограничено.

"Помимо вклада в прогресс в области ИИ (искусственного интеллекта), генерация изображений закрывает две важных потребности современного бизнеса - возможность получить уникальную картинку под собственное описание, а также в любой момент создавать необходимое количество licence-free-иллюстраций", - считает руководитель блока "Технологии" "Сбера" Давид Рафаловский.