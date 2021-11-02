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В России разработали нейросеть для создания бесплатных картинок

Текст:   Анастасия Селиванова
02.11.2021,  
16:02

Специалисты "Сбера" разработали первую в мире нейросеть, которая способна создать изображение на основе текстового описания на русском языке. Бесплатный сервис для тестирования этой функции уже работает по адресу rudalle.ru.

Фото: предоставлено пресс-службой НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний
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Нейросеть можно использовать для создания вариантов дизайна интерьера, стоковых изображений или векторных иллюстраций, рекламы, копирайта, архитектурного и промышленного дизайна, пишет пресс-служба "Сбера", разработавшего нейросеть.

Сервис включает более 13 миллиардов различных параметров, по которым можно создать изображение, поэтому число новых вариантов картинок не ограничено.

"Помимо вклада в прогресс в области ИИ (искусственного интеллекта), генерация изображений закрывает две важных потребности современного бизнеса - возможность получить уникальную картинку под собственное описание, а также в любой момент создавать необходимое количество licence-free-иллюстраций", - считает руководитель блока "Технологии" "Сбера" Давид Рафаловский.