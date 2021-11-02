В России сократился суммарный долг по зарплате

В России суммарный долг по заработной плате на 1 октября составил 1,369 миллиарда рублей. Это на 16 процентов меньше, чем в январе.

Таким образом, задолженность сократилась на 259,3 миллиона рублей, говорится в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, передает РИА Новости.

Основная задолженность по зарплате отмечается в обрабатывающем производстве - 41,9 процента, строительстве - 17,2 процента и в сельском хозяйстве, охоте, лесозаготовках - по 12,7 процента.

Так же она фиксируется в области здравоохранения и социальных услуг - 6,3 процента, транспорте - 6 процентов и добыче полезных ископаемых - 5,3 процента.