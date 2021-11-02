В России создана нейросеть для анализа писем чиновникам

Впервые в России создана нейросеть, которая способна помогать анализировать обращения граждан в госорганы. Как рассказал "РГ" первый заместитель генерального директора АНО "Диалог Регионы" Кирилл Истомин, в тестовом режиме такую систему сейчас применяют в Центральном федеральном округе и запрос к рынку IT на такие решения в ближайшие годы в регионах будет очень высок.

Нейросеть призвана улучшить качество работы чиновников с обращениями граждан. По оценкам разработчиков, до 20 процентов российских госслужащих так или иначе заняты обработкой сообщений россиян. Качество ответов каждый сможет оценить сам, но факт останется фактом: чтобы на что-то отреагировать, надо как минимум, это прочитать. И далеко не факт, что важное сообщение о проблеме попадет к чиновнику раньше, чем пространные рассуждения о смысле бытия - таких в почте госслужащих тоже немало. Поэтому и пришла идея создать нейросеть, которая сама будет ранжировать сообщения по важности. И тогда станет меньше шансов, что какое-то ЧП пусть даже и районного масштаба долгое время останется без внимания.

"Обращения чаще всего касаются органов власти, которые отвечают за решение наиболее близких людям социально-бытовых проблем (к примеру, это региональное министерство ЖКХ и благоустройства), - рассказал Кирилл Истомин. - Относительно редко, например, с обращениями граждан работает региональное агентство по делам архивов. Отмечу, что Центры управления регионами обрабатывают весь массив сообщений о проблемах, которые люди оставляют в социальных сетях и на платформе "Госуслуги. Решаем вместе". В Центрах работают также прикомандированные сотрудники отраслевых министерств. Важно, что число чиновников при этом не увеличивается, а время обработки обращений уменьшается за счет оперативного межведомственного взаимодействия".

Собственно нейросеть обучается на человеческих примерах ранжирования важности и сама затем выводит в алерты подобные сообщения автоматически. Программная оболочка фиксирует ключевые слова, выражения заявителя и понимает, какое письмо нужно посмотреть быстрее всего. Пример из результатов тестирования - сообщения про нехватку лекарств, которыми изобилует почта социальных ведомств. Если такое сообщение представляет собой адресованную главе региона просьбу помочь с получением конкретного лекарства для лечения конкретного заболевания (к примеру, спинально-мышечной атрофии), то оно является важным. Если же сообщение представляет собой общее рассуждение на тему того, что в регионе или населенном пункте нет лекарств без конкретики, то оно не является срочным.

Нейросеть также призвана обобщить сообщения о тех или иных проблемах конкретного региона. Для этого создана "Тепловая карта" - система, которая в режиме реального времени визуализирует на карте проблемы жителей России из всех электронных источников - от "Госуслуг" до сообщений в социальных сетях. Без ручной сборки и анализа каждый руководитель региона или полномочный представитель президента могут в любой момент времени оценить красные зоны отдельных территорий или отраслей, увидеть актуальный проблематор, а затем дать поручения. ЦУР дополнительно собирает аналитические обзоры по таким точкам риска и предоставляет его главам регионов еженедельно, а где-то несколько раз в неделю.