В РПЦ призвали конфессии вместе бороться с суррогатным материнством

Межрелигиозное сообщество России могло бы совместно добиться запрета суррогатного материнства в России, считают в Русской православной церкви. Об этом заявил во вторник, 2 ноября, заместитель главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

- Мне кажется, одна из важнейших тем, которая должна объединять наше межрелигиозное сообщество - тема ограничения суррогатного материнства.

Особенно острой, по мнению Кипшидзе, эту тему делает то, что "многие иностранцы пользуются репродуктивным потенциалом российских женщин, чтобы удовлетворять свой спрос в детях".

Представитель Русской православной церкви обратил внимание на то, что "даже в таких государствах, как Индия и Китай, где мало демографических проблем", запрещено использование репродуктивного потенциала женщин на экспорт, а "в России это огромный бизнес", из-за которого унижается женское достоинство.

- Полагаю, что межрелигиозный совет может выступить по этому вопросу сообща, - сказал Вахтанг Кипшидзе.

По его мнению, у этой инициативы "есть перспективы, которые позволят нам добиться каких-то улучшений в этой сфере, и в качестве первого шага - добиться запрета суррогатного материнства на экспорт".