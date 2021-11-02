По данным ВЦИОМа, три четверти российских интернет-пользователей (74%) имеют опыт приобретения товаров через интернет. Чаще всего так покупают одежду и обувь, мелкую бытовую технику, авиа- и железнодорожные билеты, товары для дома. Однако 26% интернет-пользователей признались, что никогда ничего не покупали через интернет. Мы расспросили читателей: что бы вы не стали покупать в интернете?

Наталья Тихонова, электромеханик, Астрахань:

- Никогда не покупаю нижнее белье - вещь деликатная, требует примерки. И зареклась приобретать бытовую технику онлайн. Дважды столкнулась с тем, что интернет-магазины приукрашивают свойства товаров в их описании. Заказываешь одно, а приходит совсем другое.

Максим Герасимов, 37 лет, начальник линий цеха розлива пивзавода, Нижний Новгород:

- Никогда не стал бы покупать украшения из драгоценных металлов и камней - страшно нарваться на подделку. Такие товары я покупаю только в специализированных магазинах, и как потребитель имею право в течение 24 месяцев вернуть некачественное изделие.

Елена Иванчикова, продавец, Могилев:

- Как активный пользователь интернета часто заказываю в специализированных магазинах все для рукоделия. Это очень удобно, потому что там быстро и легко можно найти нужные материалы и инструменты. Но вот чего бы никогда не купила через Всемирную сеть, так это еду и бытовую технику. Слишком велик риск купить кота в мешке.

Сергей Козин, экономист, Киров:

- Глупо заказывать в интернете мебель. Никогда не заказываю на известном китайском сервисе электронику - это рулетка. Ну и одежду, требующую точных мерок, заказывать рискованно.

Анастасия Попова, 27 лет, секретарь коммерческой компании, Ижевск:

- Был у меня негативный опыт заказа обоев в интернет-магазине. Они оказались хоть и красивыми, но очень тонкими, рвались при наклейке, к тому же цвет не совсем совпал с ожидаемым.

Борис Дроботов, руководитель общественной организации, Ростов-на-Дону:

- Заказываю книги, детские игрушки и недорогие гаджеты. Дорогостоящие телевизоры, смартфоны и холодильники не заказываю. Их при пересылке могут украсть или повредить, а товар уже оплачен и очень проблематично вернуть деньги.

Галина Пашкевич, пенсионер, г.п. Кореличи:

- Вовсе ничего через интернет не заказываю. Слишком я недоверчивый и ненастойчивый человек. Если придет заказ, а там обнаружится неисправность, не смогу отстоять свои права потребителя и останусь, как пушкинская старуха, у разбитого корыта.

Марина Гайсина, дизайнер, Уфа:

- Как дизайнер знаю, как тщательно обрабатывают картинки в каталогах. Реальная вещь может отличаться от фотографии, как небо и земля. А вот электронные гаджеты, часы, украшения, даже бытовую технику покупаю часто и без сомнений и еще ни разу не обманулась в своих ожиданиях.

Виталий Александрович, инженер, Минский район:

- Никогда бы не приобрел через интернет одежду и обувь. Чтобы отдать деньги за товар, мне нужно своими руками пощупать материал, убедиться в его качестве, проверить добротность швов и так далее. Не говоря уже о том, что одежду и обувь важно еще перед покупкой примерить.