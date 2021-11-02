Врач Анна Дробышева рассказала, от каких болезней спасет свекла

О пользе некоторых корнеплодов известно давно. Врач-нутрициолог (специалист по здоровому питанию) Анна Дробышева рассказала РИА Новости об универсальных свойствах такого простого овоща, который растет буквально в каждом огороде, как свекла.

В этом корнеплоде содержится важный пигмент бетацианин, пояснила специалист, это мощный антиоксидант, который препятствует росту злокачественных опухолей.

Кроме того, свекла способствует снижению давления и улучшению работы печени. Она укрепляет стенки сосудов, восстанавливает кровопотерю и помогает выводить лишнюю жидкость из организма. Причем эти полезные свойства свекла сохраняет даже после термической обработки.

Вместе с тем нутрициолог предупредила, что отварная свекла препятствует полному усвоению кальция. И если у человека остеопороз, то к употреблению этого овоща нужно отнестись с осторожностью.

Также врач предостерегла от употребления сока свеклы в чистом виде. Сок нужно разбавлять в пропорции 1:4, а сам концентрат настаивать не менее двух часов после отжима.