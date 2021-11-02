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02.11.2021 18:23
Рубрика: Общество

Врач рассказала о "хвосте последствий" после COVID-19 у детей

Текст: Георгий Панин
Сотрудник больницы в лаборатории экспресс-диагностики в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Инфекционный госпиталь оказывает помощь пациентам c коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Фото: Артем Геодакян/ТАСС Сотрудник больницы в лаборатории экспресс-диагностики в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Инфекционный госпиталь оказывает помощь пациентам c коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Сотрудник больницы в лаборатории экспресс-диагностики в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Инфекционный госпиталь оказывает помощь пациентам c коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Дети, которые переболели коронавирусной инфекцией бессимптомно, могут столкнуться с "очень длинным хвостом последствий". Об этом рассказала главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, академик РАН Лейла Намазова-Баранова, передает РИА Новости.

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Она привела пример. Полтора года назад группа детей из Москвы переболели СOVID-19 в легкой форме. Но спустя 1-3 месяца после выздоровления у них изменилось состояние здоровья как соматического, так и познавательного (когнитивного) характера.

Напомним, что концентрация вакцины "Спутник V" была снижена в 10 раз специально для детей.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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