Врач Жемчугов назвал смертельно опасный симптом COVID-19

При COVID-19 очень важно контролировать не только сатурацию (уровень насыщения крови кислородом), но и температуру тела. "Если температура понижена, это значит, что организм не справляется с токсинами",- заявил в эфире телеканала "Звезда" врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

По словам медика, при легкой форме COVID-19 у человека "обычная температура". Если же пациент бледный, с синюшными губами, температура 36 и меньше, плюс пониженное давление - это очень тревожные симптомы. Нужно сдавать анализы, особенно если нет признаков инфекции. Только после этого врач сможет назначить специальные препараты, которые помогут организму справиться с вирусом.

Иммунолог напомнил, что ОРВИ не начинается с падения температуры тела. В случае с COVID-19 пониженная температура - это предвестник цитокинового взрыва (когда иммунная система усугубляет течение болезни).

"Если пониженную температуру врач игнорирует, то лучше поискать другого доктора", - посоветовал специалист.