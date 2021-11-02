Вузам разрешили продлить дистанционный формат обучения после 7 ноября

Согласно документу, с 8 ноября 2021 года вузы и НИИ вправе продлить обучение студентов в формате самостоятельной работы или в удаленном режиме с применением дистанционных технологий, если того потребует ситуация с коронавирусом в регионе.

"Определить, что руководители образовательных и научных организаций, исход из эпидемиологической обстановки в субъекте Российской Федерации вправе обеспечить реализацию образовательных программ в форме самостоятельной работы… и/или с применением… дистанционных образовательных технологий", - говорится в приказе, который 2 ноября подписал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Если будет выбран режим самостоятельной работы, то не позднее, чем за три дня до этого, вуз должен предупредить об этом студентов, указав объем работ и обеспечив всеми необходимыми методическими материалами.

Также вузам нужно обеспечить постоянный доступ студентов к электронной образовательной среде вуза и контролировать качество дистанционных технологий.

Промежуточная аттестация также может проводиться в дистанционном формате.