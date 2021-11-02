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02.11.2021 19:10
Рубрика: Экономика

Wizz Air: Пассажиры рейса Будапешт - Москва улетят в столицу в среду

Текст: Анастасия Селиванова

Пассажиры самолета авиакомпании Wizz Air, чей рейс из Будапешта в Москву прервался, смогут снова вылететь в Москву в среду, 3 ноября. Об этом сообщили информагентствам в справочной службе авиакомпании.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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"Рейс вернулся из Киева в Будапешт. Следующий рейс из Будапешта в Москву запланирован на завтра. Пассажиры, которые сегодня направлялись во Внуково, смогут улететь в Москву завтра", - заявили РИА Новости в авиакомпании 2 ноября.

Причиной, по которой самолет, летевший из Будапешта, приземлился сначала в Киеве, а затем вернулся обратно в Венгрию, стал туман над Москвой и Подмосковьем. Он накрыл столичный регион России вечером 1 ноября, из-за чего впоследствии было задержано или отменено большинство рейсов во Внуково, Домодедово и Шереметьево, а часть прибывающих рейсов ушла на запасные аэродромы. По прогнозам синоптиков, туман продержится в Москве до полуночи.

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