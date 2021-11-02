Xiaomi, подвинься. В Россию пришел мощный смартфон дешевле 16 тысяч

На российском рынке стартовали продажи realme 8i - одного из первых смартфонов бюджетного класса, оснащенного экраном с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц, которая обеспечивает плавную анимацию.

Смартфон работает на процессоре MediaTek Рelio G96 и поддерживает технологию виртуальной оперативной памяти, когда ОЗУ в случае необходимости временно расширяется за счет основного хранилища. К существующему объему памяти можно добавить еще 5 Гб.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечивает смартфону до 28 дней работы в режиме ожидания, в "прожорливых" играх - до 8 часов, а в режиме просмотра видео - до 11 часов. Поддерживается быстрая зарядка на мощности 18 Вт.

Сканер отпечатка пальца расположен на боковой грани смартфона.

Разрешение основной камеры составляет 50 Мп при апертуре f/1.8, также присутствуют портретная линза и макрообъектив. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп, само приложение для съемки поддерживает режим записи видео одновременно с двух камер.

Стоимость realme 8i в конфигурации 4/64 Гб в период с 2 по 5 ноября составит 15990 рублей (затем она вырастет до 18990 рублей), 6/128 Гб - 17990 рублей (затем - 20990).

Конкурировать новинке придется с бюджетными монстрами Poco X3 - других соперников у realme 8i в России пока что нет. Если сделать небольшое послабление и рассматривать аппараты с частотой обновления экрана 90 Гц, то в список добавится Samsung Galaxy A32.