Законопроект Ямало-Ненецкого автономного округа "Об окружном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Статья 1. Основные характеристики окружного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики окружного бюджета на 2022 год:

1) общий объем доходов окружного бюджета в сумме 247 596 290 тыс. рублей;

2) общий объем расходов окружного бюджета в сумме 272 713 284 тыс. рублей;

3) дефицит окружного бюджета в сумме 25 116 994 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики окружного бюджета на 2023 год и на 2024 год:

1) общий объем доходов окружного бюджета на 2023 год в сумме 243 534 227 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 238 342 519 тыс. рублей;

2) общий объем расходов окружного бюджета на 2023 год в сумме 258 841 033 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 6 748 223 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 242 928 422 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 14 077 164 тыс. рублей;

3) дефицит окружного бюджета на 2023 год в сумме 15 306 806 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 4 585 903 тыс. рублей.

Статья 2. Доходы окружного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить доходы окружного бюджета на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить доходы окружного бюджета на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между окружным бюджетом, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа и бюджетами муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между окружным бюджетом, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа и бюджетами муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе (далее - автономный округ) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

2. В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 15 Закона автономного округа от 18 декабря 2009 года № 104-ЗАО "О межбюджетных отношениях в Ямало-Ненецком автономном округе" установить дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований в автономном округе на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, рассчитанные исходя из нормативов распределения доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджеты субъектов Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Источники финансирования дефицита окружного бюджета

1. Утвердить источники финансирования дефицита окружного бюджета на 2022 год согласно приложению 5 к настоящему Закону.

2.Утвердить источники финансирования дефицита окружного бюджета на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

3. Утвердить объем резервного фонда автономного округа на 2022 год в сумме 3 000 000 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3 000 000 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 3 000 000 тыс. рублей.

Статья 5. Государственные внутренние заимствования автономного округа, государственный внутренний долг автономного округа и предоставление государственных гарантий автономного округа

1. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований автономного округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

2. Утвердить верхний предел государственного внутреннего долга автономного округа на 01 января 2023 года в сумме 14 000 047 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям автономного округа в валюте Российской Федерации в сумме 3 000 000 тыс. рублей, верхний предел государственного внутреннего долга автономного округа на 01 января 2024 года в сумме 29 000 024 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям автономного округа в валюте Российской Федерации в сумме 3 000 000 тыс. рублей, верхний предел государственного внутреннего долга автономного округа на 01 января 2025 года в сумме 32 914 016 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям автономного округа в валюте Российской Федерации в сумме 2 914 016 тыс. рублей.

3. Утвердить объем расходов на обслуживание государственного долга автономного округа на 2022 год в сумме 629 064 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 495 404 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 2 700 002 тыс. рублей.

4. Утвердить Программу государственных гарантий автономного округа в валюте Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований окружного бюджета, предусмотренных на исполнение государственных гарантий автономного округа по возможным гарантийным случаям, на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 85 984 тыс. рублей.

Статья 6. Предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям в автономном округе

1. Установить, что в 2022 году бюджетные кредиты из окружного бюджета предоставляются муниципальным образованиям в автономном округе в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам внутреннего финансирования дефицита окружного бюджета на эти цели, в сумме до 2 550 000 тыс. рублей на срок до одного года (в пределах финансового года) в целях покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований в течение финансового года, а также для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, произошедших на территории муниципального образования.

Бюджетные кредиты муниципальным образованиям в автономном округе предоставляются без предоставления ими обеспечения исполнения своего обязательства по возврату указанного кредита, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором (соглашением).

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами:

1) для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований в автономном округе, - в размере 0,1 процента годовых;

2) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, произошедших на территории муниципального образования, - по ставке 0,01 процента годовых.

3. Бюджетные кредиты муниципальным образованиям в автономном округе предоставляются при соблюдении следующих условий:

1) отсутствие у муниципального образования в автономном округе просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед автономным округом;

2) соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации в части объема муниципального долга, общего объема дефицита бюджета муниципального образования в автономном округе (утвержденных муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования о местном бюджете и сложившихся по данным годового отчета об исполнении местного бюджета за последний отчетный год);

3) наличие утвержденной муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования о местном бюджете на текущий финансовый год программы муниципальных внутренних заимствований в соответствии со статьей 110.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

4) наличие обоснованных источников погашения бюджетного кредита, исходя из оценки ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования в автономном округе на период пользования бюджетным кредитом.

Статья 7. Бюджетные ассигнования окружного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов окружного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (государственным программам автономного округа и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов окружного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов окружного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по государственным программам автономного округа и непрограммным направлениям деятельности расходов окружного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам автономного округа и непрограммным направлениям деятельности) в структуре классификации расходов окружного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону.

6. Утвердить в составе расходов окружного бюджета объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию перечня объектов Адресной инвестиционной программы автономного округа в форме бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности автономного округа и в форме субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, на 2022 год в сумме 27 395 588 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 34 430 136 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 18 430 378 тыс. рублей.

7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств автономного округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, согласно приложению 14 к настоящему Закону.

8. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда автономного округа на 2022 год в сумме 4 212 611 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 4 304 830 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 4 436 646 тыс. рублей.

9. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в случае включения указанных расходов (мероприятий) в государственные программы автономного округа, а также в соответствии с иными постановлениями Правительства автономного округа.

Порядки предоставления субсидий в соответствии с абзацем первым настоящей части утверждаются постановлениями Правительства автономного округа.

Субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям автономного округа на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания (за исключением субсидий, предоставляемых в соответствии со статьей 78.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации), предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в соответствии с порядком определения объема и условиями предоставления субсидий, устанавливаемыми Правительством автономного округа или уполномоченными им органами государственной власти автономного округа (государственными органами автономного округа). Субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в соответствии с порядком определения объема и предоставления субсидий, устанавливаемым постановлением Правительства автономного округа или нормативными правовыми актами уполномоченных им органов государственной власти автономного округа.

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, за счет предусмотренных настоящим Законом бюджетных ассигнований на предоставление в соответствии с решениями Губернатора автономного округа, Правительства автономного округа грантов в форме субсидий предоставляются в порядке, установленном Правительством автономного округа, если данный порядок не определен решениями, указанными в настоящем абзаце.

Статья 8. Порядок использования собственных финансовых средств окружного бюджета для дополнительного финансового обеспечения осуществления отдельных государственных полномочий Российской Федерации, переданных органам государственной власти автономного округа

Собственные финансовые средства окружного бюджета используются на дополнительное финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий Российской Федерации, переданных органам государственной власти автономного округа, в пределах объема бюджетных ассигнований, утвержденных на эти цели настоящим Законом.

Статья 9. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из окружного бюджета местным бюджетам в автономном округе

1. Утвердить распределение общего объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам в автономном округе, согласно приложениям 15, 16, 17, 18, 18.1 и 20 к настоящему Закону.

2. Распределение межбюджетных трансфертов местным бюджетам в автономном округе (за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено приложениями 15, 16, 17, 18, 18.1 и 20 к настоящему Закону) осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

3. Установить в соответствии с абзацем первым пункта 2 статьи 137 Бюджетного кодекса Российской Федерации критерий выравнивания финансовых возможностей сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления указанных муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного значения на 2022 год в размере 3,38083, на 2023 год в размере 3,38083 и на 2024 год в размере 3,38083.

4. Установить в соответствии с абзацем первым пункта 2 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на 2022 год в размере 1,730, на 2023 год в размере 1,730 и на 2024 год в размере 1,730.

5. Утвердить Порядок формирования и предоставления единой субвенции местным бюджетам из окружного бюджета согласно приложению 18.2 к настоящему Закону.

6. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из окружного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, согласно приложению 19 к настоящему Закону.

Статья 10. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов государственной власти автономного округа, иных государственных органов автономного округа и государственных учреждений автономного округа

1. Органы государственной власти автономного округа, государственные органы автономного округа не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2022 году численности государственных гражданских служащих автономного округа, работников органов государственной власти автономного округа и государственных органов автономного округа, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы автономного округа, штатной численности государственных учреждений автономного округа, за исключением случаев вступления в силу федеральных законов, предусматривающих осуществление органами государственной власти автономного округа переданных Российской Федерацией отдельных государственных полномочий за счет субвенций из федерального бюджета, а также случаев, предусмотренных правовыми актами Губернатора автономного округа.

2. Перераспределение бюджетных ассигнований по подстатьям "Заработная плата", "Начисления на выплаты по оплате труда", "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме", "Коммунальные услуги" и "Работы, услуги по содержанию имущества" (в части расходов на текущий ремонт зданий и сооружений), "Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления" (в части расходов на заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда, прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, коммунальные услуги, текущий ремонт зданий и сооружений) классификации операций публично-правовых образований на другие статьи и подстатьи ранее 01 декабря 2022 года не допускается.

Действие абзаца первого настоящей части не распространяется на перераспределение бюджетных ассигнований:

- с подстатьи "Заработная плата" на подстатью "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" (в части выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности застрахованным лицам, выплаты государственному гражданскому служащему автономного округа компенсации в случае расторжения служебного контракта в связи с сокращением должностей гражданской службы в органе государственной власти автономного округа, государственном органе автономного округа, выплат работникам при увольнении в случае сокращения численности или штата работников в органе государственной власти автономного округа, государственном органе автономного округа, и государственном учреждении автономного округа) и подстатью "Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам";

- в пределах подстатьи "Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления" с расходов на заработную плату на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности застрахованным лицам, выплат работникам при увольнении в случае сокращения численности или штата работников государственного учреждения автономного округа.

Статья 11. Особенности исполнения окружного бюджета в 2022 году

1. В ходе исполнения окружного бюджета показатели сводной бюджетной росписи окружного бюджета могут быть изменены без внесения изменений в настоящий Закон по основаниям, предусмотренным бюджетным законодательством Российской Федерации.

2. Не использованные по состоянию на 01 января 2022 года межбюджетные трансферты, полученные из окружного бюджета бюджетами муниципальных образований в автономном округе в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход окружного бюджета:

в части межбюджетных трансфертов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита окружного бюджета, - в течение первых 15 рабочих дней 2022 года;

в части межбюджетных трансфертов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, - в течение первых 7 рабочих дней 2022 года.

3. Остатки субсидий, предоставленных в 2021 году государственным бюджетным и автономным учреждениям автономного округа на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшиеся в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ), в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания указанными учреждениями, подлежат в установленном Правительством автономного округа порядке возврату в окружной бюджет.

4. Главный распорядитель средств окружного бюджета, осуществляющий расходы окружного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, принимает решение о передаче территориальному органу Федерального казначейства полномочий получателя средств окружного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из окружного бюджета местному бюджету в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, в целях софинансирования (финансового обеспечения) которых предоставляются такие межбюджетные трансферты, в установленном Федеральным казначейством порядке.

5. Уплата платежей бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования автономного округа на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования осуществляется ежемесячно до 15 числа текущего календарного месяца в соответствии с постановлением Правительства автономного округа.

Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 01 января 2022 года.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхов







