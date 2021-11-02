За полгода возбуждено более 500 дел о подделке сертификатов о вакцинации

Во втором полугодии 2021 года министерство внутренних дел РФ возбудило более 500 уголовных дел по фактам изготовления и распространения поддельных QR-кодов, сертификатов о вакцинации, а также результатов ПЦР-тестов и фиктивных медицинских справок. Как сообщили в МВД РФ, было установлено 293 человека, которые причастны к противозаконным действиям данного вида. "По инициативе органов внутренних дел заблокировано 2036 специализированных интернет-сайтов",- отметили в МВД.

Там подчеркнули, что только за одну неделю, с 18 по 24 октября, территориальные органы МВД провели 1326 мероприятий, которые были направлены на выявление противоправной деятельности в этой сфере.

За неделю было возбуждено 14 уголовных дел по признакам преступлений, которые связаны с подделкой медицинской документации и ее реализацией. Было установлено 26 человек, которые причастны к этим правонарушениям, выявлено 216 интернет-ресурсов, через которые распространялись фальсифицированные документы, связанные с вакцинацией.