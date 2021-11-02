Новости

Назван гонорар Петра Яна за победу на турнире UFC 267 12:03
За полгода возбуждено более 500 дел о подделке сертификатов о вакцинации 11:57
Названа первая подлодка-штатный носитель ракет "Циркон" 11:46
В России создана нейросеть для анализа писем чиновникам 11:40
Найден способ уничтожать старые клетки 11:40
Зачем западные миллиардеры собирают пожертвования на "зеленую повестку" 11:22
Участвовать в публичных слушаниях можно будет через портал госуслуг 11:05
Сейсмологи обнаружили под поверхностью Земли новые слои 11:03
Суд в Киеве рассмотрит новую меру пресечения Медведчуку 10:59
В Роспотребнадзоре рассказали, что делать при задержке авиарейса 10:44
К 2023 году 70% станций столичного метро снабдят аудионавигацией 10:40
Синоптик рассказал о причинах возникновения тумана в Москве 10:29
Более четверти россиян уже привились от гриппа 09:58
Морские границы России будут охранять дроны-камикадзе 09:52
В Москве наборы "С заботой о здоровье" получили около 300 тысяч пенсионеров 09:39
Торговый центр "Арколь" в Москве закрыли за ковидные нарушения 09:37
Под Омском появилась первая в России улица Мандельштама 09:33
Врач рассказал, чем нельзя лечиться от коронавируса дома 09:33
Врио губернатора Ярославской области заразился COVID-19 09:25
Туман в столичном регионе рассеется к 11:00 09:24
В Хабаровске предупредили о новых ограничениях из-за темпов вакцинации 09:21
В Сочи два человека погибли и семь пострадали в ДТП с микроавтобусом 09:16
Магазинам в ЕАО разрешили не обслуживать посетителей без масок 09:16
Ростуризм попросил власти Египта проверить отели после отравления россиян 08:55
Словом года в России стало "спутник" 08:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В ПФР разъяснили, когда можно полностью получить пенсионные накопления
В ПФР разъяснили, когда можно полностью получить пенсионные накопления
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
02.11.2021 11:22
Рубрика: В мире

Зачем западные миллиардеры собирают пожертвования на "зеленую повестку"

Текст: Александр Гасюк

Проходящей в шотландском Глазго 26-й конференции ООН по изменению климата (COP26) воспользовались не только политики для подтверждения своей приверженности борьбе с глобальными изменениями климата. Богатейшие западные миллиардеры, преследуя не только благородные, но и явные конъюнктурные цели, также скоординировано включились в "зеленую повестку" с акцентированием своих благотворительных инициатив.

Фото: EPA
Чем запомнился первый день климатического саммита в Глазго

Как сообщает Bloomberg, накануне одни из самых состоятельных людей мира - основатель компании Amazon Джефф Безос и семья Рокфеллеров - через свои фонды громко анонсировали создание "Глобального энергетического альянса для людей и планеты" (The Global Energy Alliance for People and Planet). Его целью станет сбор частных и государственных пожертвований для энергоперехода небогатых стран мира на зеленые технологии. Прежде всего, речь идет о создании источников возобновляемой энергии для населения стран Азии (Индия, Индонезия, Пакистан, Вьетнам), Африки (Нигерия, Эфиопия, Конго, Южная Африка) и Латинской Америки (Гаити и Колумбия). На эти цели "альянс миллиардеров" в течение 10 ближайших лет планирует собрать порядка 100 миллиардов долларов США.

К инициативе также подключилась шведская транснациональная корпорация Ikea, которая вместе с фондом Рокфеллеров пообещала выделить 1 миллиард долларов. 2 миллиарда в "зеленую энергетику", высаживание деревьев и трансформацию агросистем до 2030 года собрался инвестировать "Фонд Земли Безоса", а еще 8 миллиардов пообещали вложить международные организации и институты развития, такие как Всемирный банк, Финансовая корпорация международного развития США и другие.

С учетом того, что практически все продвинутые "зеленые технологии" и средства их производства сосредоточены в развитых странах Запада, нетрудно догадаться о том, кто станет главным бенефициаром многомиллиардных частно-государственных пожертвований в рамках нового "альянса для людей и планеты".

Кроме того, богатейшие миллиардеры прекрасно осведомлены о неизбежном введении в западных странах новых налогов на "грязные производства" в рамках набирающей обороты борьбы с изменениями климата. Комментаторы неоднократно подчеркивали, что этот тренд может стать скрытой формой протекционизма. Таким образом, заранее жертвуя средства на благотворительные цели "зеленой повестки" Безос, Рокфеллеры и другие "богатые филантропы", очевидно, не только вкладываются в эффектный самопиар, но и уже на данном этапе прозорливо задумываются об "оптимизации" собственных корпоративных налогов.

Как конференция в Глазго изменит мировую экономику
В мире США Экономика Отрасли Энергетика Климат на Земле

Главное сегодня

В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве экс-замглавы управления МВД РФ
Welt: Владимир Путин всего одной фразой обрушил цены на газ в Европе
ВМС США: У берегов Китая АПЛ Connecticut столкнулась с подводной горой
Бояков ушел с поста худрука МХАТ имени Горького
Словом года в России стало "спутник"
Французское издание сообщило о провалившейся попытке госпереворота в стране
Власти Кубы рассказали, кто пытается организовать протесты на острове