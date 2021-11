Зачем западные миллиардеры собирают пожертвования на "зеленую повестку"

Проходящей в шотландском Глазго 26-й конференции ООН по изменению климата (COP26) воспользовались не только политики для подтверждения своей приверженности борьбе с глобальными изменениями климата. Богатейшие западные миллиардеры, преследуя не только благородные, но и явные конъюнктурные цели, также скоординировано включились в "зеленую повестку" с акцентированием своих благотворительных инициатив.

Как сообщает Bloomberg, накануне одни из самых состоятельных людей мира - основатель компании Amazon Джефф Безос и семья Рокфеллеров - через свои фонды громко анонсировали создание "Глобального энергетического альянса для людей и планеты" (The Global Energy Alliance for People and Planet). Его целью станет сбор частных и государственных пожертвований для энергоперехода небогатых стран мира на зеленые технологии. Прежде всего, речь идет о создании источников возобновляемой энергии для населения стран Азии (Индия, Индонезия, Пакистан, Вьетнам), Африки (Нигерия, Эфиопия, Конго, Южная Африка) и Латинской Америки (Гаити и Колумбия). На эти цели "альянс миллиардеров" в течение 10 ближайших лет планирует собрать порядка 100 миллиардов долларов США.

К инициативе также подключилась шведская транснациональная корпорация Ikea, которая вместе с фондом Рокфеллеров пообещала выделить 1 миллиард долларов. 2 миллиарда в "зеленую энергетику", высаживание деревьев и трансформацию агросистем до 2030 года собрался инвестировать "Фонд Земли Безоса", а еще 8 миллиардов пообещали вложить международные организации и институты развития, такие как Всемирный банк, Финансовая корпорация международного развития США и другие.

С учетом того, что практически все продвинутые "зеленые технологии" и средства их производства сосредоточены в развитых странах Запада, нетрудно догадаться о том, кто станет главным бенефициаром многомиллиардных частно-государственных пожертвований в рамках нового "альянса для людей и планеты".

Кроме того, богатейшие миллиардеры прекрасно осведомлены о неизбежном введении в западных странах новых налогов на "грязные производства" в рамках набирающей обороты борьбы с изменениями климата. Комментаторы неоднократно подчеркивали, что этот тренд может стать скрытой формой протекционизма. Таким образом, заранее жертвуя средства на благотворительные цели "зеленой повестки" Безос, Рокфеллеры и другие "богатые филантропы", очевидно, не только вкладываются в эффектный самопиар, но и уже на данном этапе прозорливо задумываются об "оптимизации" собственных корпоративных налогов.