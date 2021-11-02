Зарубежные курорты не справляются с потоком туристов

В лучших отелях Дубая очереди в ресторанах и на бронирование автомобилей, а также многократный рост цен, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Жалуются туристы и на египетские курорты: невнимательный персонал, плохое питание. Сбои, вызванные локдаунами, теперь докатились до туриндустрии, говорят эксперты. Ситуацию усугубил резкий рост спроса в начале ноября.

С 9 ноября откроют прямые авиарейсы в Таиланд, станет ясно, готова ли эта страна к приему туристов. Фото: REUTERS

На днях в одном из отелей Египта отравились более 40 российских туристов. Ростуризм призвал власти Египта к проверкам. "Попросила египетского коллегу взять этот вопрос под личный контроль и инициировать совместно с санитарными службами Египта проверки курортных отелей и заведений общественного питания", - заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

В туристическом отделе посольства Египта в Москве на запрос "Российской газете" о сервисе на курортах не ответили. Также не ответили на запрос в московском представительстве Департамента туризма и коммерческого маркетинга правительства Дубая.

Египет, Турция и Объединенные Арабские Эмираты вошли в пятерку самых востребованных направлений отдыха россиян в ноябре. После открытия зарубежных курортов туристы устремились к теплым морям. Впечатления оказались хуже ожиданий.

"Выбрали самый лучший отель в Шарм-эш-Шейхе. Звездность не соответствует действительности. Даже можно сказать, что в отеле дискриминация русских. Все надо выпрашивать, а где-то со скандалом. Если вы будете что-то просить, в отеле сделают вид, что вас не слышат, и обязательно отвернутся", - пишет в Facebook Юлия, побывавшая в Египте в октябре. Отель, в котором она отдыхала с семьей, принадлежит крупной мировой сети. Представитель одного из крупнейших федеральных туроператоров в беседе с "РГ" прямо не рекомендовал пока отправляться на отдых в Египет, особенно с детьми из-за "проблем с питанием и обслуживанием". Не справляются с потоком гостей и аэропорты. Туристы говорят о сложной и длительной процедуре досмотра.

Несмотря на снижение качества, туристы готовы платить по 450 тысяч рублей за тур в Египет

В Дубае проблемы особенно заметны в luxury-сегменте, рассказывает пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина. "В премиальных отелях лист ожидания в ресторанах составляет 2,5-3 часа. Аналогичные проблемы возникают у желающих воспользоваться автомобилем представительского класса. Возникают сложности также с бронированием переговорных комнат в отелях", - говорит она.

С подобными проблемами сталкиваются также туристы из Индии, Великобритании. Снижение качества сервиса так или иначе связано с долгим простоем в локдауне, отмечает Тюрина. Когда турпоток стал резко расти, восстановить нормальную работу оказалось сложно.

Стимулирует высокий спрос на ОАЭ и выставка Expo-2020, которая проходит в Дубае. Привлекает она не только деловых туристов. Например, путешественникам интересно побывать на самом большом в мире колесе обозрения, поясняет президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

В Египте российские туристы могут испытывать определенные сложности, так как страна долгое время была закрыта, говорит он. Особенно уязвима сфера питания. "Если персонал распустить даже на пару месяцев, затем его будет очень сложно собрать снова", - поясняет эксперт. Сегодня это направление нужно выбирать очень осторожно, говорит он.

Незначительное снижение качества произошло и в Турции. После локдауна полного восстановление еще не произошло. Но Турция в целом смогла выдержать нагрузку благодаря очень развитой туристической инфраструктуре и огромному количеству объектов размещения, замечает Волков.

В определенном смысле снизившую уровень сервиса зарубежную индустрию поддерживают своими деньгами сами туристы. Как указано в разработанной недавно минстроем госпрограмме "Развитие туризма", несмотря на снижение покупательской способности, россияне ежегодно совершают около 30 - 40 млн туристических поездок за рубеж и при этом тратят там до 35 - 40 млрд долларов в год.

В условиях ограниченного предложения, когда действуют квоты на авиарейсы и закрыты многие зарубежные направления, платежеспособный спрос российских туристов сконцентрировался на самых дорогих отелях. В результате в Дубае отели, которые месяц назад предлагали на начало ноября размещение по цене от 500 до тысячи долларов, сейчас просят пять - восемь тысяч долларов за номер в сутки, говорит Волков. В Египте стандартные туры на 10-14 дней в лучших отелях обходятся от 300 до 450 тысяч рублей на семью.

После окончания длинных ноябрьских выходных и запуска чартеров стоимость туров в Египет может снизиться более чем на 20%, приводит ТАСС прогноз исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе.